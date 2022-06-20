早安世界》羽球桌球兩岸決戰 戴資穎、林昀儒擊敗中國新秀奪冠
戴資穎擊敗王祉怡今年2度封后 林昀儒橫掃中國新星向鵬奪本季首冠
台灣羽球一姐戴資穎19日在印尼羽球公開賽女單冠軍戰與亞錦賽金牌得主中國女將王祉怡激戰3局，結果後來居上，以21比23、21比6、21比15奪得本季第2冠。這是戴資穎生涯第24座超級賽冠軍，持續推高女單新紀錄。台灣桌球一哥林昀儒同日在世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽克羅埃西亞薩格勒布站男單決賽，花39分鐘以4比0橫掃中國新星向鵬，贏得他個人在本季男單賽第一座冠軍獎盃。（看完整報導）
兒童重症累計62例 3歲確診童哮吼病逝 各地疫情趨勢續降
國內19日新增5萬561例本土個案，中重症285例，其中172例死亡，另新增75例境外移入病例。死亡個案年齡介於3歲至90多歲，皆屬重度感染個案，166例有慢性病史，100例未打滿3劑疫苗，68例從未接種疫苗。12歲以下兒童重症迄今累計62例，其中18人死亡。本土連續3天維持5萬多例，數據較前一天下降5.7個百分點，各地趨勢持續下降或緩降，單日新增數本週可望降至4萬多。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日快篩陽性經確診後，於20日凌晨解除隔離，指揮中心代理發言人羅一鈞表示，若健康狀況穩定，陳時中無需快篩陰性即可恢復主持指揮中心例行記者會。（看完整報導）
台灣石斑魚銷中國受阻 日本養殖業者願洽談進口
中國10日突然宣布禁止進口台灣的石斑魚，屏東縣、高雄市等地養殖業者原本接到的數千噸中國訂單作廢，不知所措，消息傳出後，據日本產經新聞19日報導，台日交流團體「安倍晉三之友會」引介的日本福島縣養殖業者，已開始準備洽談推動台灣石斑魚銷日。311大地震後，台灣各界捐給福島縣等災區許多善款，當地養殖業者林慎平心想「有一天要報恩」，在他的號召下，多家大型壽司連鎖店對於進口台灣石斑魚表達了高度興趣。（看完整報導）
少子女化衝擊估國小生年減2萬人 118學年跌破百萬
教育部預測報告指出，受家庭少子化影響，111學年至126學年各教育階段人數大減，國小學生平均年減2萬人最多，到118學年，國小學生總數恐跌破百萬。高教階段因入學管道多元，加上推廣回流教育，非應屆入學的大一學生人數增加，111學年起大學生人數將超越高中學生源，但未來16學年大一新生平均年減2900人，114學年起學生數將跌破20萬人。（看完整報導）
季節風暴襲孟加拉印度59死 中國廣西洪患逾2百萬人受災
季風風暴襲擊孟加拉和印度，至18日累計造成兩國至少59人死亡，同時引發災難性洪患，導致數百萬人受困。專家表示，氣候變遷使洪災發生頻率、嚴重程度和不可預測性升高。此外，中國廣西偏鄉地區17日晚間遇特大暴雨，兩棟房屋沖毀釀成5死。6月以來，廣西部分地區因持續性強降雨造成嚴重災害，累計234.9萬人受災、14.5萬人緊急轉移安置、30.7萬人需緊急生活救助，房屋倒塌2700餘間。根據預報，珠江流域可能發生流域性大洪水，中國水利部19日晚間發布今年首次紅色山洪災害預警，浙江與江西等地可能出現洪患。（看完整報導）
鄧振中：台美貿易倡議月底華府會談 申入CPTPP腳步不能慢
「台美21世紀貿易倡議」6月1日宣布啟動後，後續發展備受矚目。出訪英國的行政院政務委員鄧振中表示，倡議的首場會談將於27日當週在華府舉行，台灣的目標是與美國簽署貿易協定。鄧振中說，台美21世紀貿易倡議比印太經濟架構具體很多，「要談什麼很清楚」。他除了重申台灣依然會爭取加入印太經濟架構，並強調在加入CPTPP的努力上，台灣必須把自己準備到最好，腳步絕不能慢。（看完整報導）
指揮中心：幼兒莫德納疫苗 7月初進口45萬劑
行政院長蘇貞昌19日召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、成人與兒童疫苗施打情況及兒童疫苗採購情形、快篩試劑盤整情形、入境居家檢疫狀況報告等議題進行討論。中央流行疫情指揮中心指出，台灣已簽訂採購2000萬劑莫德納幼童疫苗的合約，預計7月初先進口約45萬劑，可供應90萬名幼童接種。（看完整報導）
全球通膨襲來 央行：台日韓食物類上漲衝擊物價最大
今年俄烏戰爭進一步帶動大宗商品價格大漲，導致全球通膨壓力上升，主要經濟體都面臨能源通膨與糧食通膨挑戰。央行近日分析，亞洲地區的日本、韓國跟台灣的糧食自給率偏低，且食物類商品權數相對較美、英、歐來得高，因此食物類價格上漲對通膨率的影響大。日本、韓國貨幣對美元貶值幅度較大，也增加進口成本的壓力。目前美中等經濟體都已祭出平抑物價措施，通膨率多可望在今、明兩年間回落。不過地緣政治因素、保護主義抬頭加劇去全球化現象以及因應極端氣候的相關措施，仍可能增加未來通膨壓力。（看完整報導）
擴大租金補貼7月上路 花敬群：若逾50萬戶合格都發
行政院會3月通過擴大租金補貼專案，預計7月1日至8月31日開放線上申請，方案擴大後，受惠戶數將增加至50萬戶，補貼金額總規模也由新台幣57億提高到300億。內政部次長花敬群19日說，在期限內若有超過50萬戶提出申請，只要符合資格者都予以補貼，行政院會支持追加預算。（看完整報導）
台烏貓咪互挺塗鴉現蹤戰區 紀念T恤跨海牽友誼
烏克蘭敖德薩街頭4月底出現一幅象徵台烏情誼的「貓咪塗鴉」，距中國駐敖德薩總領事館僅50公尺的廢棄牆面創作，幕後推手是30歲烏國青年Evghen，他表示，塗鴉除傳遞對台感謝，更象徵台烏齊心對抗威權擴張。台灣民團近日將圖案做成紀念T恤，跨海傳揚這份感動。中央社專訪原創的烏克蘭藝術團體LBWS與台灣烏克蘭陣線，細數這張塗鴉背後牽起的台烏民間動員力。（看完整報導）
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