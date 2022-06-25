花蓮11分鐘連6震 氣象局：皆為6/20的餘震

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（中央社記者余曉涵台北25日電）花蓮今天上午10時27分起至38分，在11分鐘間連續發生6起地震，中央氣象局表示，研判仍屬於6月20日花蓮芮氏規模6.0地震的餘震，由於這個地區的地質條件，餘震恐拖到1個月。

據交通部中央氣象局資訊，花蓮縣光復鄉及花蓮近海今天上午10時27分到38分發生6次地震，規模從3.3到4.9，地震深度從4.8公里到8公里，最大震度花蓮4級。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，研判都屬於6月20日芮氏規模6.0地震的餘震。

陳國昌說，由於這個地區的地質條件特殊，因此從6月20日起計算，1週內都可能有規模4以上地震，研判可能1個月內都陸續還會有餘震發生。

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陳國昌解釋，這個區域的地質結構比較硬，比較沒有這麼破碎，因此長久以來累積的能量較多，上次發生規模6以上地震已經是2002年，中間只有2014年有一起地震接近規模6，所以餘震的發生期間就會比較長。

陳國昌指出，根據氣象局觀測，目前已經發生39個餘震，若加上規模小沒有觀測的餘震，可能會有2倍之多，希望餘震規模會越來越小，越來越不密集，氣象局也會更注意相關餘震發生狀況。（編輯：陳政偉）1110625