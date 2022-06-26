電價27日審議 擬平均調幅5%為基準鎖定用電大戶

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電價費率審議會27日下午舉行，以平均調幅5%為基準，用電大戶上漲似乎成定局。圖為台北市中正區大樓外牆的冷氣室外機。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北26日電）電價費率審議會明天下午舉行，以平均調幅5%為基準，用電大戶上漲似乎成定局；不過考量通膨壓力，每月1500度小商家是否調整為討論重點之一，若小商家不漲，將牽動工業與民生用電大戶調幅，台電已備妥8%等各項調幅方案，待27日拍板。

俄烏戰爭開打至今，燃料價格續居高檔，各國電業發電成本遽增，近一年電價調漲2至3成、甚至翻倍的不在少數；反觀台灣自2018年4月國際能源價格大漲而調漲3%後，電價已凍漲逾4年。

眼看國際燃料供需失衡大亂鬥越演越烈，今年國際煤價每噸翻漲3至4倍、暴衝至400美元以上，台電發電成本壓力倍增；供應台電天然氣的中油，虧損數更是早已過半資本額，5月一口氣價調漲20%電業用戶天然氣，對台電而言可謂雪上加霜，預估前5個月虧損恐達新台幣700億元。

經濟部長王美花日前表示，電價調整將考慮燃料成本、中油台電財務壓力與物價穩定等；全世界電價都在漲，台灣電價在全世界非常低，「我們只是要就整個方向做合理反映」。

經濟部官員坦言，根據台電預測，能源價格截至年底恐續居高檔，因此才會在電價審議會前的工作小組，提出希望漲幅突破3%上限，但委員意見分歧，部分主張可漲但需顧及民生，也有委員認為通膨當前，台電應當保守些。

不過，委員仍理解台電成本壓力，請台電考慮物價、通膨影響程度，設計各種調漲方案。

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目前台電已備妥數個方案，以平均調幅5%為基準，調漲對象主要鎖定工商業等用電大戶、小商家每月用電逾1500度、住宅每月用電達700度或1000度以上者，調幅可能達8%，但排除賣場、百貨等連動民生物價的內需服務業。

中央大學經濟系教授吳大任表示，因台電虧損嚴重，「現在情況看來非漲不可」，但他也提醒，當前通膨問題不容忽視，電價調整除影響家庭支出、廠商生產成本也會上升，成為不小負擔，加上目前內需市場不盡理想，電費增加恐加劇消費排擠現象，電價漲幅須精細衡量。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110626