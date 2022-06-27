本土新確診維持3萬多例？莊人祥下午記者會說明

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）國內昨天新增COVID-19本土個案數3.9萬例，指揮中心預期這幾天單日個案可能落在3萬到4萬多例之間，今天是否維持3萬多例受關注，發言人莊人祥下午將說明疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增3萬9586例本土個案，中央流行疫情指揮中心依據近幾週疫情走向趨勢分析，單日個案數通常最高點都出現在週二、週三，之後就會下降，週五到週一較低，形成一個循環。

指揮中心指揮官陳時中12日確診後，20日凌晨解除隔離後實體辦公，因快篩持續陽性，4度缺席記者會，終於在24日首度回歸疫情記者會，之後又因碰到週末停開記者會未露面，但今天實體記者會主持名單再度不見陳時中，陳時中缺席原因將是今天記者會關注話題之一。

為降低社區式照顧機構群聚感染風險，從今天起至7月31日止，社區式照顧機構須定期公費快篩，服務對象每週定期快篩2次（2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩）；工作人員每週至少1次，已確診康復者則3個月內免篩檢。

接種疫苗是降低重症死亡風險重要手段之一，近期衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議將討論許多議題，包含安排防疫旅館、邊境工作者打第4劑疫苗；緊急使用授權通過的6個月至5歲幼兒的莫德納COVID-19疫苗以及Novavax疫苗的接種對象、接種間隔及是否開放混打等議題。

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國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5持續，國內境外移入個案最新定序結果受關注，截止6月12日的最新數據，邊境攔截累計Omicron BA.4個案11例、Omicron BA.5個案54例，共驗出亞型變異株65例 。

根據指揮中心統計，今年1月至6月25日，本土輕症、無症狀個案累計352萬9940例、占99.58%，中症累計8562例、占0.24%，重症累計6319例、占0.18%，其中5401人死亡。（編輯：張雅淨）1110627