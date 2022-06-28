電價調漲 環保署長張子敬：有助節能減碳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北28日電）經濟部昨天宣布電價自7月起調漲，用電大戶漲幅約15%。環保署長張子敬今天表示，調漲讓企業確實去面對成本，除了節能外也能提升用電效率，與未來要推碳費的方向一致，有助節能減碳。

經濟部電價費率審議會昨天決議，平均電價漲幅為8.4%，由每度2.6253元調漲為2.8458元，電價調整將由7月1日開始實施。其中，高壓及特高壓的產業用電大戶，電價調漲15%。

行政院環境保護署今天舉辦「第8屆國家環境教育獎」頒獎典禮，署長張子敬接受媒體聯訪時表示，因應氣候變遷，節能減碳很重要，能讓大家認知用電後的成本，所以現在電價合理反映對節能減碳是有幫助的，與未來要推碳費的方向一致。

張子敬認為合理漲電價是「樂觀其成」，也希望電價調漲後民眾更知道節省能源的好處，一個是減少電費的支出，另外也是減少碳排；未來如再收碳費會有更好的效果。

張子敬說，環保署的立場不是不能用電，而是用在必要的地方，除了節能之外，另外可以做的是提升用電效率，藉由成本反映讓企業確實去面對這個問題，一定會有幫助。

張子敬提到，環境教育法從民國100年開始，至今已10多年，慢慢都有成果，「現在不會有人問要不要做環境保護」，而是進一步則是要「怎麼落實」行為的改變，如隨手關燈，是民眾可以做到的；期望透過環境教育能養成習慣，變成自然、自發的行為。（編輯：屈享平）1110628