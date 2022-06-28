環團淨灘清出1噸垃圾 盼串連民眾加速海保法立法

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（中央社記者張雄風台北28日電）綠色和平今天表示，日前串連6組環團，於台灣北、中部海岸共清出約1噸的垃圾，呼籲政府盡速完成「海保法」立法，也請民眾至公共政策網路參與平台，參與加速立法的附議。

綠色和平今天發布新聞稿表示，26日串連6組環保團體進行淨灘活動，包含移工團體Universal Volunteer、動手淨灘愛林口、海岸復健之路、海湧工作室、海龜不哭、寶島淨鄉團等團體，分別於新北石門、桃園大園區、依傍海洋保護區的新北野柳沿岸，以及苗栗苑裡岸邊等，在各地進行淨灘。

綠色和平指出，共計205名志工與移工共同參與淨灘行列，清出總計超過1噸的垃圾，垃圾量分別為野柳250公斤、石門250公斤、桃園365公斤及苗栗156公斤。

其中又以廢棄漁具（含漁網、浮球、籠具、釣具等）占最大量，約為總重量的1/2，現場也撿拾到鞋子、大量保麗龍、門牌等不應出現於岸邊的廢棄物，另外還撿到海鳥、魚類等生物屍骨。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳表示，本次串連的淨灘活動中，可以看到許多全家大小出動的畫面，讓小孩實際於第一線目睹海洋污染的現況，從小建立海洋保育觀念；成年人也有責任盡快促成「海洋保育法」，留給海洋一個更完整的生態。

於野柳淨灘的環團「海龜不哭」表示，每個月在淨灘時總看到許多人使用一次性用品，這些用品總淪為海洋垃圾，所以應回歸根本，積極推動減塑生活；漁業丟棄的保麗龍及漁網等廢棄物，都難以處理和解決，期望「海保法」盡快推動實行，讓海龜有個更乾淨安全的海洋。

綠色和平表示，已將10大「海洋保育法」訴求公開於政府建置的公共政策網路參與平台上，期盼集結民眾的聲音，需在7月29日前蒐集5000人附議。

根據網站，在「搶救臺灣海洋生態！要求行政院於2022年核准《海洋保育法草案》函請立法院審議」一案中，截至今天上午11時30分，已附議1959名，尚需3041個附議。（編輯：張雅淨）1110628