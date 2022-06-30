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Novavax給青少年打？羅一鈞：已請提供資料審查

2022/6/30 14:47
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（中央社記者余曉涵、陳婕翎台北30日電）有醫師建議Novavax疫苗應加速審查給青少年施打，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，已請Novavax疫苗公司提供相關資料，供食藥署審查。

台灣透過COVAX機制獲配的首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Novavax疫苗50.4萬劑上午抵達桃園國際機場，指揮中心規劃，將提供18歲以上民眾接種，預計最快7月8日開打。

羅一鈞在指揮中心記者會中表示，Novavax疫苗的分配 還在討論，目前正在清點還要接種疫苗劑次的人數及地方需求，因此還在整體考量中，且疫苗抵達還需要1週的檢驗，仍有時間規劃。

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至於有醫師建議Novavax疫苗因不良反應、副作用少，應該儘速審查給青少年施打，羅一鈞表示，國際上印度、歐盟核准Novavax疫苗用在12到17歲的青少年，加拿大則是在提資料預備審查，因此已經通知Novavax疫苗公司提供資料給食藥署，進行相關審查，需要重啟審查案，而不能延長舊有的適應證。

另外，有關兒童莫德納疫苗何時抵台，羅一鈞說，相關文件問題已經解決，正重新安排班機時間，等確定後就會向外界報告。（編輯：管中維）1110630

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