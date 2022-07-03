颱風芙蓉襲香港 多航班轉降桃機

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（中央社記者余曉涵台北3日電）因香港受到颱風芙蓉影響，桃機公司今天表示，1日晚間起陸續接受因天候不佳轉降桃園機場的航班，除了協助安排停機位，並配合組員或旅客下機休息調度，已逐漸恢復正常。

桃園機場公司發布新聞稿表示，香港受到颱風芙蓉影響，桃園機場從1日晚間起，陸續接受因天候不佳轉降桃園機場的航班，總計包括CX505、CX3132、CX260、5X068、HX619、CX926、CX035轉降桃園機場、CI921，CI607返回桃園機場。

機場公司航務處值班督導王純婷說，香港機場出現顯著側風並導致航機無法穩定起降，累計至今天早上8時，桃園機場共接受7架次原訂降落於香港機場的航班轉降，以及2架次國籍業者飛往香港無法降落再返航航班。

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機場公司說，除協助安排停機位，並配合組員或旅客下機休息調度，其中一度因桃園機場停機位已近飽和，機場公司視空側停機位容量全力支援，所幸今天隨著天候恢復，航班可逐漸恢復正常。

王純婷指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致航班量下降，桃園機場目前常態仍有大量航機停駐於本場，因轉降航班難以受到原目的地機場與組員工時因素，轉降後可能發生長達12小時以上長地停情形，桃園機場與國籍航空與地勤業者需通力合作，在確保機場營運航班穩定前提下，並視容量全力支援轉降需求，以確保情報區飛航安全與秩序。（編輯：管中維）1110703