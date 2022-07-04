迎暑假旅遊旺季 東琉線陸續恢復航班

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（中央社記者余曉涵台北4日電）交通部航港局今天表示，迎接暑假旅遊旺季，加上本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，預估將有大量旅客到小琉球觀光，東琉線業者陸續恢復正常航班。

航港局發布新聞稿表示，近期COVID-19疫情稍趨平緩，加上暑假旺季將至，預計將有非常多旅客至小琉球觀光，東琉線業者從6月27日起陸續恢復正常航班。

藍白航運公司原本每日5班恢復為每日7班，泰富航運公司原本每日4班也恢復為每日7班；至於鹽琉線部分，大福琉球航運公司原本每日4班增加為每日5班。增班後東琉線每日增加近2000人次運能、鹽琉線每日增加近300人次運能，業者也會視情況機動加班因應。

航港局表示，航商業者調整航班須依照航業法規定報請航政機關備查，先前受疫情影響，東琉線旅客量驟降，各家業者紛紛縮減固定航班以為因應，但仍然維持部分航班數確保離島鄉親的交通需求。

航港局說，目前疫情已經稍微平緩，預期暑假期間，小琉球將吸引非常多旅客登島遊玩，東琉線及鹽琉線的業者也開始調整航班因應，業者均依規定報航港局備查。

航港局強調，將持續關注東琉線及鹽琉線業者的防疫作為，包括落實實名制、加強場站及客船開航前、後清消作業等事項，並呼籲旅客應確實佩帶口罩、遵守相關防疫措施以確保防疫安全。（編輯：管中維）1110704