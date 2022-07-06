長新冠人數被低估？指揮中心：有健保即獲合適醫療

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北6日電）健保署去年12月開設整合門診至今收案1917人；針對外界質疑低估或低報，指揮中心今天表示，只要具健保身分，不一定要加入染疫者康復計劃，同樣可獲得合適醫療。

衛生福利部中央健康保險署今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫康復者恐出現疲倦、喘、關節痛等長新冠後遺症，去年12月與衛福部共同推動「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，截至7月5日，累計收案1917人。

外界質疑低估或低報，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會表示，染疫者康復計劃提供跨科室整合照顧，其實染疫者只要具有健保身份，也可選擇到單一科室或方便看診的醫療院所，「低估或低報可能出現」，但患者不會因為統計數字而沒有取得合適醫療服務。

此外，有關台大公衛學者陳秀熙認為，中央不盡速將COVID-19改為地方流行的流感化監測，7月超額死亡恐達15%。

指揮中心發言人莊人祥表示，每個學者都可以用自己的方式推估，但最後結果會不太一樣，以國際最多人引用的「經濟學人雜誌」來看，5月推估台灣會有2305人超額死亡，而5月死亡宣布是2262人，僅差距43人，不像陳秀熙說會有很多人因例如醫療緊縮造成超額死亡。

莊人祥強調，6月可能比原來預期增加，這其中還要排除有多少比例是確定宣告染疫死亡，再看有沒有超額，至少5月看來沒有發生這樣情形；指揮中心處理疫情不會因為疾病降級就鬆懈，是否降級在行政上有一定考量和裁量。

據統計，昨天共開出4868人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3812份、默沙東「莫納皮拉韋」1056人份，今年以來累計開立約34萬5739人，包括共27萬8857人份倍拉維及6萬6882人份莫納皮拉韋。（編輯：陳仁華）1110706