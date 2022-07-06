放寬入境總量 王國材：將與指揮中心討論

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交通部長王國材6日表示，暑期出境人數增加，政府不願國人在國外無法返台，將與指揮中心討論權宜處理方式。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月6日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）考量疫情現況，指揮中心暫時維持每週入境總量2.5萬人，交通部長王國材今天表示，暑期出境人數增加，政府不願國人在國外無法返台，將與指揮中心討論權宜處理方式。

王國材出席桃機公司職場互助教保服務中心開幕記者會，會後接受媒體聯訪，對於媒體詢問，如何因應目前入境人數超量需求。他表示，中央流行疫情指揮中心認為國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖趨緩，但降幅沒有想像多，加上國外Omicron 變異株 BA.4或BA.5的狀況，因此暫時維持每週入境總量2.5萬人。

王國材指出，交通部也發現暑假期間出境的人很多，擔心他們回不來，也為此跟指揮中心討論，政府不願意有國人在國外無法返台，應該會有些權宜處理方式，這部分會再跟指揮中心做討論。

王國材今天也主持桃園國際機場公司的「桃園機場職場互助教保服務中心」完工開幕儀式，他表示，政府因應少子化，以0到6歲國家一起養為目標，推動公共托育普及化政策，交通部響應國家政策，盤點部內及所轄機關現有閒置空間，協助設置員工子女教保設施，目前已確定有24處教保中心，共計44個班，為員工提供更多安心托育選擇。

桃機公司董事長林國顯表示，桃園機場教保服務中心設置，歷時一年多規劃與籌備，預計於8月開班營運，招收2歲到6歲幼兒40名。結合2018年成立的托嬰中心，以實際行動營造友善職場，強化企業競爭力。

桃機公司表示，教保服務中心位於第一航廈，耗資近新台幣1500萬元，由教育部補助1000萬元，學費比照非營利幼兒園收費規定，以桃機公司、與機場公司簽訂聯合提供教保服務契約機關員工子女、孫子女為優先申請對象，如有餘額將對外開放。（編輯：方沛清）1110706

「桃園機場職場互助教保服務中心」6日舉辦完工開幕儀式，以實際行動營造友善職場，交通部長王國材（左4）、桃機公司董事長林國顯（右4）、桃機公司總經理但昭璧（左3）等人出席。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月6日