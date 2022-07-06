台南高屏5縣市7日防高溫 中部及山區留意午後大雨

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圖為新北市新莊區4日午後大雨來得又快又急，沒帶傘的民眾趕緊用手邊物品遮擋。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象局今天表示，明天南高屏、宜花須防攝氏36度以上高溫，中部及西半部山區留意局部大雨發生；預計9日起太平洋高壓影響，各地多為晴到多雲且高溫炎熱，部分地區有短暫午後雷陣雨。

中央氣象局今天下午發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，明天中午前後台南市、高雄市、宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，今天最高溫在花蓮縣卓溪鄉36.4度、其次為屏東縣三地門36.1度，其餘高溫前10名皆未達36度；預估明天各地高溫約32至34度，注意有局部36度以上的地區。

另外，張承傳提醒，今天午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北至台中、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義、花蓮山區仍有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風。

張承傳提到，今天降雨主要在金門地區，在清晨至上午間較為明顯，今天截至下午5時，累積雨量以金門縣金沙鎮105.5毫米最多。

張承傳指出，明天、8日各地還是多雲到晴，午後雷陣雨的天氣為主；明天午後中部地區及西半部山區並有局部大雨發生，8日午後西半部山區可能有局部較大雨勢發生。

張承傳說，9日至13日因太平洋高壓影響，各地天氣大致相同，多為晴到多雲且高溫炎熱，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，目前各國模式模擬在下週可能會有熱帶擾動發展的跡象，但由於模式仍有分歧，氣象局會持續觀察。（編輯：陳政偉）1110706