更多編輯台推薦新聞：
日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕
科技

日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
斯里蘭卡破產物資短缺 民眾被迫燒柴煮食
首頁 / 生活

台南高屏5縣市7日防高溫 中部及山區留意午後大雨

2022/7/6 17:40（7/6 18:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為新北市新莊區4日午後大雨來得又快又急，沒帶傘的民眾趕緊用手邊物品遮擋。（中央社檔案照片）
圖為新北市新莊區4日午後大雨來得又快又急，沒帶傘的民眾趕緊用手邊物品遮擋。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北6日電）氣象局今天表示，明天南高屏、宜花須防攝氏36度以上高溫，中部及西半部山區留意局部大雨發生；預計9日起太平洋高壓影響，各地多為晴到多雲且高溫炎熱，部分地區有短暫午後雷陣雨。

中央氣象局今天下午發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，明天中午前後台南市、高雄市、宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，今天最高溫在花蓮縣卓溪鄉36.4度、其次為屏東縣三地門36.1度，其餘高溫前10名皆未達36度；預估明天各地高溫約32至34度，注意有局部36度以上的地區。

另外，張承傳提醒，今天午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北至台中、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義、花蓮山區仍有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風。

張承傳提到，今天降雨主要在金門地區，在清晨至上午間較為明顯，今天截至下午5時，累積雨量以金門縣金沙鎮105.5毫米最多。

張承傳指出，明天、8日各地還是多雲到晴，午後雷陣雨的天氣為主；明天午後中部地區及西半部山區並有局部大雨發生，8日午後西半部山區可能有局部較大雨勢發生。

張承傳說，9日至13日因太平洋高壓影響，各地天氣大致相同，多為晴到多雲且高溫炎熱，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，目前各國模式模擬在下週可能會有熱帶擾動發展的跡象，但由於模式仍有分歧，氣象局會持續觀察。（編輯：陳政偉）1110706

延伸閱讀
氣溫逾34度女性中暑風險多7倍 氣象App供預警中暑個案多慢性病老人 醫籲避免室內潮濕悶熱北大西洋高壓因氣候變遷擴大 伊比利半島千年最乾中國6月均溫創61年新高 熱浪恐加劇供電農業壓力日本酷暑提前報到 6月中暑送醫及死者數雙創新高天氣炎熱 南高屏等6縣市防36度高溫高屏等11縣市高溫炎熱 花蓮光復達37.1度花東等3縣市高溫炎熱 台北士林達36.7度
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族