Novavax疫苗開打 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北8日電）國內COVID-19疫情未歇，6月底抵台的首批Novavax疫苗今天起開放18歲以上民眾施打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午2時將開記者會，說明最新疫情及疫苗施打狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，昨天新增3萬1364例本土病例，確診數持續下降，中重症個案增243例，其中105例死亡。

值得注意的是，昨天共新增3例兒童重症個案，為2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）及1例肺炎，目前病況穩定。兒童重症累計達91例，腦炎22例、17名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、32例MIS-C，3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有22人死亡，7例腦炎、4人肺炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

指揮中心指揮官陳時中昨天也宣布，適逢暑假出入境人流大增，且Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒的重症率並未增加，因此將入境人數從原本單週2.5萬人放寬至4萬人，7月14日起台灣民眾、持有居留證及所有來台轉機者登機前免附2天內PCR證明。

至於入境檢疫何時可改為0+7，即入境免隔離，陳時中指出，鬆綁新制實施後會再觀察一陣子，根據大家需求做最適當安排，防疫方面政策要比較謹慎，一步步來。

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為提升孩童保護力，指揮中心持續洽購輝瑞嬰幼兒COVID-19疫苗，供6個月至4歲孩童使用。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，採購合約還在洽談中，並請廠商儘快提供緊急使用授權（EUA）資料，會以最快速度縮短供應時程。

台灣首批Novavax疫苗約50.4萬劑已於6月30日抵台，預計今天開始提供18歲以上民眾接種，莊人祥下午2時將開記者會說明首日接種情形。（編輯：管中維）1110708