東海大學3校友獲選中研院士 校方邀返校講座

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）中央研究院昨天揭曉新科院士名單，其中東海大學校友彭仁傑、施明哲、唐堂當選新科院士。東海大學今天表示，已有14名校友為院士，將邀請返回母校擔任學術講座及辦理系列演講。

東海大學新聞稿指出，中央研究院昨天揭曉第33屆19名新科院士暨名譽院士名單，其中「數理科學組」彭仁傑，「生命科學組」施明哲、唐堂都是東海大學校友，東海大學感到榮耀與驕傲。

東海大學校長張國恩表示，中研院院士為學術最高榮譽，東海大學過去已有11名傑出校友獲得院士榮耀，如今再添3名新科院士，累積已有14名院士，不僅打破東海紀錄，更是國內私立大學之最，未來將邀請傑出院士返回母校擔任學術講座，並推動辦理東海中研院院士系列演講。

東海大學表示，新科院士彭仁傑為東海大學第12屆物理系傑出校友，畢業後前往美國深造，獲得美國匹茲堡大學物理研究所博士，目前為伊利諾州立大學香檳校區物理系教授，在高能物理領域卓越研究成果備受肯定。

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施明哲為東海大學第18屆生物系傑出校友，畢業後赴美深造獲美國愛荷華大學遺傳博士，目前擔任中研院特聘研究員兼中研院南部院區籌備委員會主任委員，施明哲建立精準育種平台，推展農業技術，在全球暖化與氣候變遷培育抗逆境的農作物，將過去需要10到15年育種時間縮短到3到5年。

唐堂為東海大學第20屆生物系傑出校友，畢業後赴美深造獲得耶魯大學遺傳學博士，現為中研院生物醫學科學研究所特聘研究員，專長為分子細胞生物學、人類遺傳學，一直專注大腦發育的研究，並專研小頭症研究，努力開啟罕見疾病的治療方式。（編輯：郭諭儒）1110708