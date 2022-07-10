7/10本土2萬7708例 增71死、208例中重症

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為6月4日戴口罩的民眾在信義區百貨商圈周邊逛街。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北10日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，國內今天新增2萬7708例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，增208例中重症，確診個案中新增71人死亡；另外，境外移入個案新增136例。（編輯：管中維）1110710

疾管署新聞稿詳細說明如下：

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增27,844例COVID-19確定病例，分別為27,708例本土個案及136例境外移入；另確診個案中新增71例死亡。

指揮中心表示，今日新增之27,708例本土病例，為12,887例男性、14,812例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,372例）、台中市（3,474例）、桃園市（2,947例）、高雄市（2,935例）、台北市（2,785例）、台南市（2,264例）、彰化縣（1,462例）、屏東縣（1,064例）、苗栗縣（732例）、宜蘭縣（726例）、新竹縣（710例）、雲林縣（660例）、新竹市（640例）、南投縣（562例）、嘉義縣（502例）、花蓮縣（486例）、基隆市（388例）、台東縣（346例）、嘉義市（308例）、金門縣（162例）、澎湖縣（160例）、連江縣（23例）。

指揮中心指出，今日新增71例本土病例死亡個案，為43例男性、28例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、70例具慢性病史、50例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月23日至7月7日，死亡日期介於6月21日至7月7日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增136例境外移入個案中，為79例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國（6例）、印度（4例）、泰國（3例）、阿拉伯聯合大公國（2例）、烏拉圭、德國及新加坡（各1例）移入，另118例感染國家調查中。入境日期介於今年7月8日至7月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,913,161例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,827,369例排除），其中4,082,028例確診，分別為15,682例境外移入、4,066,292例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,624例COVID-19死亡病例，其中7,609例本土，個案居住縣市分布為新北市1,794例、台北市937例、台中市721例、高雄市683例、桃園市590例、台南市531例、彰化縣414例、屏東縣313例、雲林縣212例、南投縣211例、基隆市184例、宜蘭縣162例、苗栗縣155例、嘉義縣141例、花蓮縣125例、新竹縣122例、嘉義市119例、台東縣100例、新竹市72例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）