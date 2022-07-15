聽損占半數職業病通報 勞安所：勿忽略振動噪音

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）根據職業傷病防治年報，歷年常見職業病通報以噪音性聽力損失為主，約佔通報數近半，勞動部勞安所今天說，設備運轉噪音也是噪音來源之一，勿忽略導致降噪效果不彰。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動及職業衛生研究所組長副研究員李昆哲於會中表示，雇主過去改善職場噪音，多會著重在降低空氣傳導的噪音，像是利用隔音材料針對噪音源進行遮蔽及阻隔，避免噪音藉由空氣傳導向外傳遞。

不過，李昆哲提醒，除了空氣傳導噪音外，設備運轉並經由結構體所產生的振動噪音其實也是噪音源之一，如果忽略這塊，可能導致整體降噪效果不彰。

李昆哲也說，根據109年職業傷病防治年報資料顯示，歷年常見的職業病通報以噪音性聽力損失為主，約占總通報量的44.3%，其中製造業是最主要通報的行業別，主要原因除機械設備運轉噪音外，因機具設備運轉或敲擊所產生的振動傳遞到地面、牆面或天花板而引起的結構振動噪音，也是重要的噪音來源。

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李昆哲表示，勞安所藉由歷年研究成果及案例分析，彙整4大類型的結構振動噪音改善措施，包含雇主可以利用適當的隔振器（材料）對機具進行減振處理，或是運用阻尼材料降低機具或結構表面因振動所產生的噪音、運用金屬彈簧或橡膠等材料，降低管路與牆面的剛性連接及透過強化樓板剛性或增加支撐性，加強對重機具設備的隔振效果等。

李昆哲提醒，雇主如果希望讓職場有效降噪，務必要找到噪音源進行改善，看是一般噪音或是振動噪音，如果是具有旋轉性質、像是馬達等都是容易產生結構性振動噪音的機具，建議雇主可以留意底部基座進行隔震處理，可以有效降低結構性噪音，另外雇主在安裝大型機具時，也可以提前做好噪音改善設備，避免日後要降噪時必須花費更多的心力進行改善。（編輯：陳政偉）1110715