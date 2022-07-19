廢水處理產業轉型技術升級 盼向朝淨零碳排

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（中央社記者張雄風台北19日電）鑑於傳統廢水處理伴隨高耗能、佔地大等缺點，環保署舉辦廢水處理技術研討會，邀請國內外專業人士討論，並展示國內現有污水防治技術，盼朝「淨零碳排，資源循環」的目標邁進。

行政院環境保護署今明兩天於張榮發基金會會議中心舉辦「新興廢水處理技術研討會暨創新水科技展」，邀請國內外21位專家學者及產業代表交流分享，協助事業提升國內整體產業廢水處理技術。

環保署長張子敬於今天開幕致詞時表示，因應2050淨零轉型目標及「台灣2050淨零排放路徑」，廢污水處理應以促進產業朝向淨零碳排方向發展。

張子敬提到，現行廢水管理以「處理」污染物符合「標準」為管理目的，傳統廢水處理占地大、能耗高或衍生二次污染物（如污泥），同時伴隨著大量的能源消耗，以及未能循環使用有價值污染物，已不符國際趨勢。

張子敬說，現在廢水資源化管理新思維，期待結合新興廢污水處理技術研發，朝低污染（Low pollution）、低耗能（Low energy consumption）、低成本（Low cost）、低度空間使用（Low space）及循環經濟（Circular Economy）等4L＋C前瞻處理技術方向邁進，促進產業轉型與技術創新。

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環保署表示，這次研討會特別邀請美國耶魯大學（Yale University）、美國萊斯大學（Rice University）及英國克蘭菲爾大學（Cranfield University）的3位學者專家針對「單原子催化於環境之應用」、「氨氮轉換之零碳能源」及「電化薄膜於脫鹽及膜堵塞/積垢控制之應用」進行分享。

另外，環保署並邀請國內18名專家學者及產業針對電容去離子、非熱電漿、氯化銨回收、生物除氮、高級氧化處理等技術進行分享，以及17家國內廠商和大專院校進行技術與設備展示。（編輯：陳清芳）1110719