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台北捷運板南線府中及江子翠站接連異常 列車班距調整

2022/7/21 09:15（7/21 09:29 更新）
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台北捷運江子翠站21日發生列車煞車異常，目前板南線仍在調整班距。圖為新埔站等車人潮。（中央社）
台北捷運江子翠站21日發生列車煞車異常，目前板南線仍在調整班距。圖為新埔站等車人潮。（中央社）
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（中央社記者陳昱婷台北21日電）今天上班尖峰時間，捷運板南線往南港方向列車卻走走停停，北捷說明，是因為府中站軌道電路訊號異常，加上江子翠站有列車煞車異常導致，目前仍在調整班距。

台北捷運公司表示，上午6時56分，板南線府中站往南港展覽館方向發生軌道電路訊號異常，列車通過時自動啟動安全設計，慢速行經，目前異常原因正由維修人員了解處理中，往市政府方向班距約4分鐘。

北捷表示，上午7時3分，板南線江子翠站一輛往南港展覽館方向的列車出現煞車異常，被旅客反映車上有焦味，行控中心隨即依SOP請車上約1000名旅客改搭下一班車，延誤約3分鐘。

北捷指出，煞車異常狀況目前已排除，詳細原因將送回機廠後詳查，目前板南線仍在調整班距，部分往永寧方向的列車，會在江子翠或龍山寺站折返載客，縮短往市區方向旅客的等候時間，車站同時啟動人潮管制、加強旅客引導。

捷運板南線上午在上班尖峰時間出現列車走走停停狀況，站間廣播、看板跑馬等資訊也顯示「系統異常，列車均有延誤，班距持續調整中，造成不便敬請見諒」。（編輯：管中維）1110721

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