18縣市22日可能亮高溫燈號 本島僅新竹市未發燒

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局表示，太平洋高壓影響，明天台灣本島除新竹市外均亮高溫燈號，雙北、宜花可能連續出現攝氏38度以上高溫；今天花蓮玉里40.7度雖創今夏新高，但由於是自動測站，故不列入紀錄。

據中央氣象局網站，今天共6個地區氣溫超過38度，其中5處位於花蓮、一處在台北，其中又有花蓮縣玉里、卓溪分別達40.7度、40.3度最高；台北則以社子38.6度最高；統計今天達36度以上的地區共70處。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，花蓮玉里40.7度雖創今夏新高，但由於是自動測站，故不列入紀錄；根據今年人工測站數據，以6月6日台東縣台東站39.1度最高；若以歷史紀錄來看，則是2020年7月25日台東大武、2004年5月9日台東縣台東市均達40.2度最高。

氣象局表示，台灣本島明天除新竹市外均發布高溫燈號，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，台北市、新北市盆地，宜蘭縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，可能連續出現38度極端高溫。

基隆市、嘉義市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，台東縣縱谷為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫。

葉致均說，新竹市今天最高溫為33.7度，主要由於地形因素加上海風調節，讓新竹市高溫略低於其他縣市。

葉致均提到，明天至25日桃園以北、宜蘭地區及花蓮縱谷要留意高溫，預計週末天氣最熱；25日前午後各地山區有零星短暫雷陣雨，26、27日午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，恆春半島亦有零星短暫陣雨，28日各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

葉致均說，26日起太平洋高壓勢力稍退，加上午後雷陣雨能稍微降溫，但各地仍有33至35度、部分地區達36度以上高溫發生的機會；目前在南海及菲律賓東方海面仍未有明顯熱帶系統發展的跡象，氣象局會持續觀察。（編輯：陳政偉）1110721