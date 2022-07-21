更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

花蓮玉里40.7度創入夏新高

2022/7/21 15:17（7/21 15:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象局21日持續發布高溫資訊，午後花蓮玉里已達攝氏40.7度。圖為小朋友在新北市三重海世界水樂園開心戲水消暑。（中央社檔案照片）
氣象局21日持續發布高溫資訊，午後花蓮玉里已達攝氏40.7度。圖為小朋友在新北市三重海世界水樂園開心戲水消暑。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天持續發布高溫資訊，今天午後花蓮玉里已達攝氏40.7度、卓溪40.2度，而40.7度是今年入夏以來全台最高溫。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，花蓮高溫衝破40度，包含玉里達40.7度、卓溪40.2度，另外清水也達39.1度。

氣象局預報員告訴中央社記者，今天截至下午3時，花蓮已包辦今天高溫前3名，花蓮玉里也是今年所測得最高溫，但由於玉里為自動測站，因此並不列入紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中央氣象局持續發布高溫資訊，太平洋高壓影響，台北市、新北市、桃園市地區、宜蘭縣近山區或河谷、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現；南投縣、雲林縣、高雄市地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

另外，基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣市、台南市、台東縣地區、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，高溫達36度以上。（編輯：唐聲揚）1110721

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
延伸閱讀
酷暑室內外溫差大 醫師提醒慎防誘發心肌梗塞天熱戶外活動小孩喊渴不想走 可能是中暑警訊吳德榮：21日起「類熱浪」來襲 部分地區可能破最高溫紀錄鄭明典：台灣有海風調節 不易有長時間極端高溫西歐熱浪肆虐 聯合國：極端高溫將成夏季常態至少持續到2060
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族