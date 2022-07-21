花蓮玉里40.7度創入夏新高

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氣象局21日持續發布高溫資訊，午後花蓮玉里已達攝氏40.7度。圖為小朋友在新北市三重海世界水樂園開心戲水消暑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天持續發布高溫資訊，今天午後花蓮玉里已達攝氏40.7度、卓溪40.2度，而40.7度是今年入夏以來全台最高溫。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，花蓮高溫衝破40度，包含玉里達40.7度、卓溪40.2度，另外清水也達39.1度。

氣象局預報員告訴中央社記者，今天截至下午3時，花蓮已包辦今天高溫前3名，花蓮玉里也是今年所測得最高溫，但由於玉里為自動測站，因此並不列入紀錄。

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中央氣象局持續發布高溫資訊，太平洋高壓影響，台北市、新北市、桃園市地區、宜蘭縣近山區或河谷、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現；南投縣、雲林縣、高雄市地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

另外，基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣市、台南市、台東縣地區、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，高溫達36度以上。（編輯：唐聲揚）1110721

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）