學校午餐石斑魚入菜 潘文忠臉書搶先分享菜色

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（中央社記者陳至中台北22日電）中小學營養午餐將加碼新台幣6億元，年底前每個月都會有1餐的石斑魚入菜。教育部長潘文忠今天在臉書分享石斑魚便當菜色，並說這些菜色，孩子9月開學就能在學校吃到。

行政院會21日通過教育部報告的「偏鄉學校中央廚房推動情形」，潘文忠在會後記者會上說，全國中小學到今年底，每個月都會有1餐石斑魚入菜。行政院發言人羅秉成則補充，石斑魚納入營養午餐對漁民與學生是兩全其美的做法，經費來源由主計總處籌措，已有所安排。

潘文忠今天中午在臉書專頁發文「潘老師的午餐時間」，展現的便當菜色就以「酥炸石斑魚」為主菜，加上海苔香鬆飯、金沙四季豆、蝦醬空心菜、紫米西米露、蔥花麵包，菜色豐富但份量普通。

潘文忠強調：「在我面前的便當菜色，是今年9月開學後孩子們能夠在學校午餐吃到的餐點。」他並提到小時候家庭環境較辛苦，少有機會吃到豐盛食物，飯盒多加一顆荷包蛋就很開心。

潘文忠表示，從事教育工作後，時常惦記年幼時午餐帶給自己的力量，也知道營養豐富、健康均衡的食物，對孩童成長尤其重要。因此教育部在民國106年起，就和農委會共同逐步調高午餐補助。

教育部於今年度開始，除補助偏鄉學校食材費、也透過興建中央廚房、食材聯合採購等方式，設計出營養且孩子喜歡的餐點。今年9月開始，偏鄉孩子每餐都能夠吃到這些菜色，與都會區有同等的飲食照顧。

潘文忠強調，未來會持續提升學校午餐品質，並與相關單位共同努力，讓孩子們吃得健康、營養。（編輯：張芷瑄）1110722