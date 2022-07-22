16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖[影]

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）16歲比利時少年麥克．羅瑟福德（Mack Rutherford），挑戰獨駕飛機環球最年輕飛行員紀錄，今天下午1時58分飛抵松山機場，他的姐姐在去年19歲時，也曾環球飛行時中停台灣。

民航局今天發出訊息指出，麥克抵達松山機場後，依照台灣防疫規定，搭乘防疫巴士前往防疫旅館。上車前，他穿上松山機場特別為他製作的T恤，在機坪與去年底挑戰環球飛行來台的姐姐薩拉．羅瑟福德（Zara Rutherford）人形立牌合照。

松山機場工作人員也為麥克獻上最有台灣味的歡迎禮物—珍珠奶茶，讓他帶到旅館享用。

民航局說，麥克明天一早將離開台灣，松山機場工作人員也將為他獻上最有台灣味祝福—綠色乖乖，期許他一路飛行平安，完成環球飛行的壯舉。（編輯：陳政偉）1110722

影片來源：中央社

16歲比利時少年麥克．羅瑟福德（Mack Rutherford）（左）追隨姊姊薩拉．羅瑟福德（Zara Rutherford）腳步，踏上駕機環球之旅，22日下午飛抵台北松山機場，穿上特製T恤在機坪與姊姊的人形立牌合影留念。（民航局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月22日

19歲少女羅瑟福德（Zara Rutherford）（左3）挑戰成為獨駕飛機環繞全球最年輕女性，去年12月14日下午2點50分飛抵台北松山機場，下機後喝著地勤人員準備的珍珠奶茶解渴。中央社記者裴禛攝 110年12月14日