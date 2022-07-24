草屯九九峰動物樂園熱鬧剪綵 5000人搶先參觀[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）草屯鎮「九九峰動物樂園」今天辦理園區剪綵儀式，吸引超過5000名遊客參觀，地方政要出席慶賀，場面熱鬧。業者表示，這是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，非常適合親子遊賞。

斥資新台幣20億元、歷經多年開發的草屯鎮九九峰動物樂園今天熱鬧辦理遊客中心剪綵，由董事長游家富主持，南投縣長林明溱、國民黨立委許淑華及馬文君、南投縣議會議長何勝豐等人出席，由於今天開放遊客免費參觀，吸引逾5000人進場，聯外道路一度交通堵塞。

林明溱致詞表示，董事長游家富響應縣府「觀光首都」政策，用心打造南投最新、最大的動物樂園，為烏溪線鄉鎮觀光產業立下新的里程碑；許淑華說，園區營運前詢問度即非常高，很適合親子來玩；馬文君表示，期許串聯沿線既有景點資源，打造帶狀觀光動線。

游家富致詞說，因熱愛鳥類，從早期飼養鳥類到以鸚鵡育種為副業，10多年前許下打造亞洲最大鳥園願望，積極在各地尋找適合地點，最後響應縣府施政願景，選擇草屯鎮打造夢想的鳥類主題樂園，占地約20公頃，經8年多籌備、打造，完成第1期園區12公頃。

游家富表示，這座白色天堂鳥造型的遊客中心占地約4000坪，規劃引進台中、彰化、南投業者進駐，提供餐飲、休憩等遊客服務；這處亞洲規模最大的鳥類主題動物園待設施更完善後，擇期正式對外營業。

副董事長陳國忠進一步表示，園內鳥禽60多種，且規劃引進至200多種，並打造4座巨型鳥籠，讓鳥類有活動飛行空間，遊客也能近距離欣賞，另有可愛動物區飼養迷你馬、梅花鹿、袋鼠、羊駝等，還有會動的恐龍模型，讓遊客彷彿走進電影「侏羅紀公園」的驚奇世界。

陳國忠說，為提供遊客更好遊園品質，目前加緊檢討遊園路線、路標牌示等相關設施，待設施完善後將正式對外營運，請注意官方臉書訊息。（編輯：黃世雅）1110724