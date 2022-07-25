台東縣府攜手安捷航空 高空跳傘首度試跳

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台東縣政府攜手安捷航空率全國之先推動高空跳傘，為迎接8月即將到來的高空跳傘表演活動，25日特別在卑南遺址公園上空安排驗證作業及試跳活動，由交通部民用航空局實地進行審查，務求在法規及安全等各個環節都能符合最嚴謹要求。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月25日

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（中央社記者李先鳳台東縣25日電）台東縣政府攜手安捷航空，率全國之先推動高空跳傘，來自俄羅斯及烏克蘭的教練，緊鑼密鼓做最後衝刺準備，今天在卑南遺址公園上空首度試跳，教練漂亮著陸。

台東縣政府今天發布訊息表示，為讓台東空域活動更豐富，並進一步實現民眾跳傘不用出國的夢想，用當年推動熱氣球嘉年華的精神，早在2020年開始著手規劃推動，全力催生國內的高空跳傘活動。

縣長饒慶鈴指出，不僅看見安捷航空發展台東觀光的用心及努力，也感謝中央單位為國旅的成熟發展、促進地方觀光經濟，提供各種協助。

為迎接8月即將到來的高空跳傘表演活動，今天特別在卑南遺址公園上空安排驗證作業及試跳活動，由交通部民用航空局實地進行審查，確保安捷航空在航務及機務具備充足作業能量，航空器能確切落實各項安全規範，務求在法規及安全等各個環節都能符合最嚴謹要求。

此次在卑南遺址公園的驗證試跳，是由俄羅斯及烏克蘭的外國資深教練率先打頭陣，所有教練都符合美國技術標準規定（TSO）認證，擁有豐富專業表演經驗。

縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，盼望驗證試跳的完成，能為台灣高空跳傘翻開歷史新頁，實現民眾對高空跳傘的殷切企盼。

縣府推動高空跳傘，不僅是為了開拓空中觀光休憩發展，為台東觀光帶來全新活水，同步帶動周邊經濟效益，對於台灣未來空中運動賽事選手的培育，同樣極具意義。（編輯：陳仁華）1110725