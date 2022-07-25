菲律賓學生旅行愛上台灣 期待再來學華語嚐臭豆腐

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獲頒2022年教育部華語文獎學金的菲律賓學生楊俊賢（左3）9月將到台灣學中文。他表示，未來想成為醫生，希望學好華語後，能用中文跟病患交談。圖為楊俊賢和家人2019年在台灣合影。（楊俊賢提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年7月25日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉25日專電）今年有68名菲律賓學生獲得台灣獎學金，將赴台攻讀碩博士、學士學位或研習華語。一名華語文獎學金得主說，他赴台旅行後愛上台灣，期待快點到台灣學華語並品嚐臭豆腐。

中華民國駐菲律賓代表處22日舉行2022年台灣獎學金得獎人頒獎儀式，包括台灣獎學金、教育部華語文獎學金及國際合作發展基金會（ICDF）獎學金，共68人獲獎。

駐菲代表徐佩勇致詞表示，近年來，越來越多菲律賓學生選擇台灣做為高等教育目的地，也獲得台灣學術機構的高度評價。

他表示：「我可以自信地說，你們到台灣求學的選擇是正確的。我們擁有一些世界上最好的大學，提供範圍廣泛的全英語課程，而且學費是可以負荷的。」

徐佩勇強調，台灣被認為是世界上最安全的國家之一，國際學生可以在那裡享用美食、欣賞美景並體驗好客的環境，「相信在台灣度過的時光不僅會是難忘的經歷，也會成為追求卓越人生的里程碑」。

納卡利歐（Erwin Nacario）任職菲律賓海巡署教育訓練指揮部，將赴國立台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所攻讀碩士。

納卡利歐告訴中央社記者，他希望好好探索台灣，了解台灣文化和傳統；2年後回到菲律賓時，能利用這些學識幫助海巡署同仁學習與發展。

獲頒教育部華語文獎學金的楊俊賢（Kenzo Yang）正在馬尼拉雅典耀大學攻讀醫療衛生科學。他未來想成為醫生，希望學好華語後，能用中文跟病患交談。

楊俊賢的父母都有華人血統。他們一家人2018年底到台灣跨年，去了台北市立動物園，搭了貓空纜車，還到西門町。

他說：「我愛台北101、中正紀念堂，希望能快點再到台灣，體驗台灣生活。」

楊俊賢表示：「我真的很愛台灣文化，愛台灣食物，愛上台灣的語言和關於台灣的一切。我喜歡他們的政策，喜歡他們的法律和城市，而且人們非常友善。」

當時訪台沒有機會品嚐臭豆腐的楊俊賢說：「我很好奇它嚐起來怎麼樣。還有奶茶，我想喝喝看台灣奶茶。」

哈加（Delmalyn Hajal）獲得國合會獎學金，將赴國立高雄餐旅大學攻讀國際觀光餐旅碩士。

哈加說，她來自菲律賓南部民答那峨大城三寶顏市（Zamboanga），這裡被稱為「亞洲的拉丁城市」，受西班牙殖民影響，現在還使用一些西班牙語；但因幾年前的伊斯蘭極端分子活動和疫情，觀光大受衝擊。

她表示，台灣人非常好客，也非常樂於助人，雖然她不曾到過台灣，已經結識不少朋友。

哈加表示：「我很興奮能造訪台灣，在台灣進修。我希望看看台灣真正的樣子，跟我們國家的相似之處，並以自己的方式，促進菲律賓跟台灣的旅遊業發展。」（編輯：陳惠珍）1110725