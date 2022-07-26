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守護偏鄉輸運半世紀 「鼎東客運」山海線分家更名

2022/7/26 21:17（7/26 21:41 更新）
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東部民眾熟悉的「鼎東客運」4字將走入歷史，8月1日起山線更名為「東台灣客運」，海線改回原本的「興東客運」。（鼎東客運提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月26日
東部民眾熟悉的「鼎東客運」4字將走入歷史，8月1日起山線更名為「東台灣客運」，海線改回原本的「興東客運」。（鼎東客運提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月26日
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（中央社記者李先鳳台東縣26日電）東部民眾熟悉的「鼎東客運」4字將走入歷史，8月1日起山線更名為「東台灣客運」，海線改回原本的「興東客運」，同時舉辦客運老照片徵集活動，掀起許多台東人的回憶。

鼎東客運山線營運區在臉書宣告這項消息，也細述鼎東客運三代經營的故事。公司創辦人施水波於1969年成立「安榮客運」，初期主要服務玉里、成功一帶。第二代負責人施孟宏於1974年正式接棒後，與當時的「興東客運」因爭取營運路線而僵持不下，後來在當時台灣省政府交通處要求下，兩公司被迫合併，於1976年正式成立「鼎東客運」。

合併初期，兩方經營理念不同而造成公司無法正常運作，後來決定分設山線、海線二營運區獨立營運，並另設立管理處總理二營運區共同事務，營運迄今已近半世紀。

然而分別持有公司各半股份的二營區，對於彼此既無監督權利，卻又必須為彼此承擔責任，遇重大議題往往只能擱置或維持現狀，對於經營增添不可控制的風險。

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因此，在施孟宏主導下，公司終於在2014年第一次正式遞交分割申請。不料施孟宏病故，交棒其妻子及兒子繼續完成遺志。經歷8年，經3次申請，終於將在8月1日正式分家、更名，守護偏遠地區輸運半世紀的「鼎東客運」將走入歷史。

傳承第三代的客運，回憶很多，故事很多，將透過網路小編以說故事的方式跟大家分享，紀念一同走過的歲月且展望未來。（編輯：黃世雅）1110726

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