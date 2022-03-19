幸福巴士開進梨山 造福3千多部落居民對外交通

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為改善梨山地區交通，並導入在地化服務，交通部公路總局110年與台中市交通局共同合作，規劃幸福巴士2.0整合服務，今年1月24日梨山幸福巴士通車試營運，至3月中已服務超過700人次，預計4月1日正式營運。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月19日

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）交通部推動號稱小型公車的幸福巴士到偏鄉，109年底屏東滿州鄉先上路，今年再開進梨山地區，目前試營運，4月1日將正式營運，造福當地約3300名部落居民對外交通。

公路總局今天發布新聞稿，交通部次長陳彥伯到梨山地區了解幸福巴士試營運概況及相關營運環境與民行需求。

公路總局說，大梨山地區有梨山、松茂、新佳陽、環山四大部落，居民約3300人，921地震後中橫公路中斷搶修中橫便道管制通行，不僅對外交通不便，部落間公共運輸也有服務缺口，無法深入到在地部落村里，影響民眾就醫、就學的便利性。

為改善梨山地區交通，並導入在地化的服務，公路總局在去年與台中市政府交通局共同合作，規劃幸福巴士2.0整合服務，今年1月24日通車試營運，由在地的社會團體─梨山社區發展協會及5名在地個人駕駛成立市區汽車客運業提供服務，至3月中已服務超過700人次。

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梨山幸福巴士4月1日正式營運，固定路線服務方式為每天往返新佳陽、梨山、松茂、環山4大部落，從上午8時30分至下午18時30分，每天8班次；彈性路線為每天上午6時至晚間7時，提供預約乘車服務，可透過手機LINE APP或撥打預約專線04-25981266，初期採免費搭乘，吸引當地鄉親使用，未來營運穩定後，台中市政府再檢討評估收費事宜。。

陳彥伯說，偏鄉幸福巴士是交通部重要政策，尤其偏鄉交通不比都會地區，多數運輸業者不願意經營，需要善用在地資源及加強整合，之前交通部推動法規鬆綁，讓偏鄉可以由在地團體或個人合法來提供運輸服務，不僅安全上更有保障並可避免違規載客，也為偏鄉創造一些就業機會，創造多贏的局面。（編輯：陳政偉）1110319