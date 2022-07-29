早安世界》美中元首通話 拜登重申反對改變台海現狀 習近平放狠話

美中元首通話 拜登重申反對改變台海現狀 習近平放狠話

美國總統拜登與中國國家主席習近平在台北時間28日晚間通話逾2小時，這是拜登在去年1月上任後兩人第5次接觸。美方官員表示，兩人討論議程廣泛，內容包括俄羅斯入侵烏克蘭、台灣等議題，拜登在台灣議題上重申美方政策不變，強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定，習近平則稱中國民意不可違，玩火必自焚，美方應言行一致恪守「一個中國」原則。從雙方在通話之後發布的訊息，看不出來這次電話會談否曾觸及美國眾院議長裴洛西可能訪台一事。（看完整報導）

裴洛西訪台計畫引關注 美航艦雷根號自新加坡北進南海

一向關注中國人權議題的美國眾議院議長裴洛西傳出8月可能訪台牽動美中台三方關係形勢。多家外媒報導美軍航艦「雷根號」打擊群已自新加坡出發進入南海執行任務，南華早報指雷根號可能駛向台海，共軍也在福建增加部署軍機。美國海軍部長戴杜羅近日表示，儘管烏克蘭戰爭仍在持續，美軍對亞太關注甚至更甚於以往。他並強調北京侵犯亞洲鄰國主權海域，違反國際法卻未受懲罰，意有所指警告侵略者都可能遭受懲罰性反擊。美國前國防官員預期裴洛西將依計畫訪台，並指中國如今面臨疫情清零衍生的各種問題，而且中共在準備舉行第20屆全國代表大會，尋求破例連任的習近平不會想看到軍事危機。（看完整報導）

美國GDP連兩季萎縮 通膨與升息夾擊經濟陷技術性衰退

美國聯準會27日宣布再次升息3碼，聯邦資金利率目標區間調高到2.25%至2.5%，達到不刺激也不拖慢經濟的中性水準，今年到目前累計已4度升息，共調升9碼（2.25個百分點），專家觀察美國從強力抑制通膨轉向更關注經濟面，升息特快車有望看到終點。同時，美國經濟受物價飛漲、利率走升夾擊，國內生產毛額（GDP）連兩季萎縮，符合經濟陷入衰退的技術性衰退定義。通貨膨脹侵蝕民眾消費力，具經濟支柱地位的消費支出仍有成長，但明顯降溫。（看完整報導）

總統接見日本議員團盼深化區域安全合作 台灣規劃人選出席安倍國葬

總統蔡英文28日接見「思考日本安全保障議員之會」訪團時表示，台灣是第一島鏈非常關鍵的防線，台灣會與日本以及其他民主夥伴繼續深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。前日本防衛大臣石破茂表示，日本對於亞太地區的責任不能流於空談，他會延續已故日相安倍晉三的理念持續推動法制面整備，提升軍事與經濟力量。日本政府定9月27日為安倍舉行國葬，外交部表示已接獲日方通知，台灣派員出席的規劃完成後，將適時對外說明。（看完整報導）

高雄船廠BA.5個案職場感染可能低 社區恐有其他傳播鏈

國內28日新增2萬3822例本土個案，較上週同期減少1085例 、降幅4.4%，中重症增143例，其中62人死亡，另有149例境外移入。中央流行疫情指揮中心表示，高雄船廠BA.5株感染指標個案船廠工人確定為家庭群聚，但職場定序無人感染，研判社區可能有其他傳播鏈。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，BA.5可能將慢慢取代BA.2成為主流株，預估流行期在8月中下旬，全國各區都會抽樣定序，瞭解本土占比，同時持續監測重複感染、重症個案中是否出現BA.5感染病列，他提醒符合接種疫苗資格的民眾儘速接種，以利盡快取得保護力。（看完整報導）

研究：約5%COVID-19患者長期喪失味覺與嗅覺

「英國醫學期刊」28日刊登的新研究報告顯示，約5%曾感染COVID-19的人會出現長期喪失嗅覺或味覺的問題，可能成為COVID-19長期後遺症。同時研究也發現，女性的嗅覺與味覺比男性更不可能恢復，但還不清楚為何有此差異。英國「衛報」報導，全球目前有超過5億5500萬起COVID-19確診病例，這代表在感染的至少6個月內，有1500萬人有長期嗅覺喪失狀況，有1200萬人有味覺問題。（看完整報導）

中國官媒藉「二舅」為農民發聲 爆紅短片卻被指抄襲

中國短片「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」近日在社群爆紅，拍攝者講述其二舅殘而不廢、不怨天尤人的故事，也反映出中國農村留守老人多等問題，引起許多討論。官媒也將短片中瘸腿的主角視為勵志人物，百般推崇，「農民日報」更在28日刊文，指不能因為農民堅韌、老實，就忽視他們的權益，要真正幫助他們擺脫艱難和不易。但有報導指出，網友指出「二舅」影片中的文案實際上是抄襲湖南省岳陽縣一名中學老師的文章，該篇文章標題也是「二舅」，且曾在2021年被選入岳陽市高三語文模擬考的閱讀測驗題。（看完整報導）

中國央行擬籌4.4兆救房地產 融資回收風險高銀行恐說不

倫敦金融時報28日報導，中國人民銀行擬籌集人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）救助房地產業，除了重振這個負債累累的行業外，也是為了安撫「爛尾樓」風暴中抵制償還貸款的購屋者。但中國銀行高層與分析師說，對房地產業提供再融資有可能無法回收的風險，要達到人行所設目標恐有困難。有業者估算，房產開發商已暫停約800萬間公寓施工，恢復興建需要人民幣2兆元的資金。（看完整報導）

澎湖大義宮海龜接連死亡 縣府協調將全數野放

澎湖西嶼鄉宮廟大義宮早年因耆老不捨被捕獲的海龜成為民眾食物，出錢收購後養在廟前的水池中，成為當地村民的信仰與心靈寄託。野生動保法施行後，各種海龜列入保育，大義宮成為合法民間飼養單位，廟內地下室飼養池最多曾有近20隻海龜，成為觀光景點。近日廟裡2隻綠蠵龜和1隻玳瑁死亡，引起保育團體等單位關注，縣府農漁局28日與廟方管委會協調達成共識，海龜將全數由專業評估後擇期野放，讓牠們重返大海。（看完整報導）

台北市教會比廟多 全台宗教場所密度3倍於超商

農曆7月俗稱「鬼月」，中元節商品在各式店頭促銷，反映台灣民眾對未知世界的敬意與畏懼，台灣民眾信仰的宗教有20幾種，平均每一平方公里就有一間宗教聚會場所，密度大約是超商的3倍。你知道哪個縣市宮廟密度最高？除了台北還有哪兩個縣市的教會比寺廟還多？中央社整理數據，幫助讀者增加台灣宗教的冷知識。（看完整報導）