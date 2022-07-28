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研究：約5%COVID-19患者長期喪失味覺與嗅覺

2022/7/28 14:45（7/28 15:35 更新）
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約5%曾感染COVID-19的人會出現長期喪失嗅覺或味覺的問題。（圖取自Unsplash圖庫）
約5%曾感染COVID-19的人會出現長期喪失嗅覺或味覺的問題。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社巴黎28日綜合外電報導）根據今天公布的大型研究，約5%曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的人會出現長期喪失嗅覺或味覺的問題，可能成為COVID-19長期後遺症的負擔。

英國「衛報」（The Guardian）報導，全球目前有超過5億5500萬起COVID-19確診病例，這代表在感染的至少6個月內，有1500萬人有長期嗅覺喪失狀況，有1200萬人有味覺問題。

法新社報導，在疫情爆發之初，喪失嗅覺是感染新型冠狀病毒的特徵，但不清楚這類症狀有多常發生或者會持續多久。

為了尋找答案，研究人員分析前18份研究報告，總共涉及3700名患者。

在刊登於「英國醫學期刊」（British Medical Journal）的新研究報告中，他們發現在感染新型冠狀病毒6個月後，有4%患者嗅覺沒有恢復，有2%患者還是沒有味覺。

然而，目前還不清楚這是否代表完全或部分康復。

研究人員估計，有5.6%患者持續有嗅覺喪失狀況，有4.4%患者的味覺可能無法完全復原。

一名女子告訴研究人員，感染COVID-19兩年多，她的嗅覺還是沒有恢復。

研究人員說，在感染COVID-19的3個月內，大多數患者的嗅覺與味覺應可恢復，但「有一大群患者的嗅覺與味覺可能長期喪失，需要及時發現、施予個人化治療並長期追蹤」。

沒有參與研究的倫敦帝國學院（Imperial College London）免疫學家阿特曼（Danny Altmann）說，這是「有力且重要的研究」。

他說：「這類研究提醒了我們，長期受症狀所苦的患者面臨隱藏負擔，但他們可能不認為這值得看家庭醫師，覺得不會有多大幫助。」

這項研究也發現，女性的嗅覺與味覺比男性更不可能恢復。

目前還不清楚為什麼會有這樣的差異，但研究人員表示，女性的嗅覺與味覺本來就比男性敏銳，這代表她們有更多味覺與嗅覺因染疫而喪失。

研究人員分析的數據不包括患者感染的COVID-19變異株。先前的研究指出，較近期流行的Omicron變異株較不會導致味覺喪失。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110728

刊登在「英國醫學期刊」的研究：
Prognosis and persistence of smell and taste dysfunction in patients with covid-19: meta-analysis with parametric cure modelling of recovery curves
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