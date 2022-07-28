中國央行擬籌4.4兆救房地產 風險高銀行恐喊不

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（中央社台北28日電）據報導，中國人民銀行（央行）擬籌集人民幣1兆元拯救房地產業，期待銀行將初始資金槓桿化5倍；然而銀行提供房地產開發商再融資有風險，能否達到官方資金籌集目標是個問號。

金融時報（Financial Times）28日報導，中國官方擬籌集人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元，下同）救助房地產業，除了重振這個負債累累的行業外，也是為了安撫「爛尾樓」風暴中抵制償還貸款的購屋者。

中國是世界第二大經濟體，房地產業占其經濟總體產值約1/3。房地產業低迷加上COVID-19疫情嚴苛封控措施，中國第2季經濟成長率放緩到僅有0.4%。

據與會人士透露，中國官方救助房地產業規劃為，由人民銀行向國有商業銀行發放約2000億元低利貸款（年利率約1.75%）。這些銀行使用這筆貸款連同以市場利率貸款的自由資金，為房地產業提供再融資。

知情人士說，中國政府期望銀行能將這筆初始資金最多槓桿化5倍，籌集約1兆元，填補房地產業未完成項目所需要的資金缺口。但銀行高層和分析師直指，銀行提供房地產開發商再融資有回收上的風險，要達到人民銀行所設目標或是更高恐有困難。

房地產開發商因高度槓桿化引發資金流危機，不得不暫停數百萬間公寓施工，導致許多購屋者拒繳貸款或走上街頭抗議。在官方嚴格的信貸控制下，多家房地產開發商出現內債、外債違約情形，這也削弱了中國經濟成長的力量。

分析師認為，透過物件銷售或租金產生足夠現金流後，使房地產開發商可以償還新貸款，在這個前提下，人民銀行所提出的再融資計畫才能奏效、運作。

但恆生銀行中國首席經濟學家王丹指出，許多未完工的住宅項目已經售罄，或是位於房價較低、租金較低的較不發達城市，這限制了救助基金在不蒙受損失情況下的可投入範圍。

報導引述某家被人民銀行要求加入救助基金的國有銀行高層透露，考慮到現有債務，許多房地產開發商未完成項目價值為零甚至為負；雖然配合央行投入是政治正確的選擇，但是面對這樣的風險，「我們不會接觸此類項目」。

倫敦TS Lombard首席中國經濟學家葛林（Rory Green）表示，中央政府介入管理確實是一個棘手局面，因為他們不希望有太多的道德風險，或者地方政府背負很多債務；另一方面，也存在社會穩定問題。

中國光大銀行初估，房地產開發商已經暫停了約800萬間公寓施工，這將需要2兆元才能接續完成興建。

據報導，人民銀行沒有回應這個消息的置評請求。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110728