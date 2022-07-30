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低壓帶影響 中南部31日留意不定時降雨

2022/7/30 17:20（7/30 17:29 更新）
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中央氣象局表示，31日受到低壓帶逐漸接近影響，風場轉為西南風，中南部將有不定時降雨，其他地區則為午後雷陣雨為主。圖為6月北市大安區午後下起大雨民眾撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，31日受到低壓帶逐漸接近影響，風場轉為西南風，中南部將有不定時降雨，其他地區則為午後雷陣雨為主。圖為6月北市大安區午後下起大雨民眾撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北30日電）中央氣象局今天表示，明天受到低壓帶逐漸接近影響，風場轉為西南風，中南部將有不定時降雨，其他地區則為午後雷陣雨為主。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天受到低壓帶逐漸接近影響，風場轉為西南風，中南部將有不定時降雨，其他地區則以午後雷陣雨為主，不過各地山區將有局部大雨，清晨北部也要留意局部短暫雨。

葉致均說，8月1日到4日則是受到低壓帶影響，有局部短暫陣雨跟雷雨，其中1日到3日的水氣較多，中南部跟東南部都有局部大雨機率。

葉致均指出，4日雖然水氣稍為減少，但是午後各地仍有局部大雨機率；5日到6日低壓帶遠離，台灣將位在太平洋高壓邊緣，將恢復為夏季型的天氣型態，以多雲到晴及午後有局部短暫陣雨為主。

溫度方面，葉致均說，明天高溫會略微回升，各地高溫都在攝氏33度以上，彰化以北甚至有36度高溫機率。

氣象局也持續發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，明天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，要特別注意。

台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市盆地，桃園市地區，新竹縣、彰化縣、雲林縣近山區或河谷為黃色燈號。

葉致均說，下週低壓帶影響，就會稍微降溫，溫度將會落在32度到33度左右，一直到8月5日溫度才又會回升。（編輯：陳政偉）1110730

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