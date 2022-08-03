染疫康復後徵候群 新北11家醫院提供整合醫療

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市政府衛生局表示，今天起結合11家醫院提供COVID-19染疫康復者門診與住院整合醫療，對象為解除隔離日6個月內，有多種COVID-19急性感染後徵候群症狀需整合醫療個案。

新北市政府衛生局長陳潤秋今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫應變會議中表示，針對解除隔離日6個月內，有多種COVID-19急性感染後徵候群症狀，需整合醫療個案提供整合醫療。

衛生局說，整合科別分別為胸腔科、感染科、神經內科、心臟內科、重症醫學專科、精神科、皮膚科、復健科、中醫科，或其他COVID-19急性感染後徵候群相關科別，由主責醫師診察後視病人醫療需求，安排各科別醫師會診。

衛生局表示，11家提供整合醫療的醫院包括亞東、淡水馬階、雙和、慈濟、新店耕莘、衛福部台北、輔大、市立聯合醫院、土城、恩主公、汐止國泰等醫院。病人接受當次整合門診醫療服務後，僅需繳交1次掛號費及1次部分負擔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，針對住宿式長照機構住民訪客探視管制措施重新調整，訪客一律應出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明，若為「完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

衛生局說，原規定每一名住民每次訪客人數最多2人，每次最多30分鐘，調整為不可超過3人。原則限在指定公共區域訪視；不具備活動能力無法自行下床行動之住民，才可進入住民住房探視。（編輯：李錫璋）1110803