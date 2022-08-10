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家事移工調薪至2萬 勞動部拍板即起實施

2022/8/10 15:25（8/10 15:38 更新）
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勞動部10日宣布，家事移工薪資調漲至新台幣2萬元即起適用。圖為外籍移工與雇主在公園內散步。（中央社檔案照片）
勞動部10日宣布，家事移工薪資調漲至新台幣2萬元即起適用。圖為外籍移工與雇主在公園內散步。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北10日電）勞動部日前拍板調漲家事移工薪資至新台幣2萬元，今天將調薪配套措施送至就安會，獲委員同意動支就安基金，勞動部也宣布，新引進移工及期滿轉換雇主今天起適用新制。

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國內基本工資連年調漲，每月月薪已經達2萬5250元，但家事移工的每月薪資從民國104年調至1萬7000元後，已多年未調整，讓產業移工跟家事移工的薪資來到歷年最大差距8250元。

為了避免家事移工及產業移工的薪資差距越來越大，勞動部日前已拍板調漲家事移工薪資案，今天進一步宣布，新引進及期滿續（轉）聘的家事移工薪資調至2萬元今天正式上路，至於勞動契約仍在有效期間內的家事移工，則依原契約約定薪資辦理。（編輯：張雅淨）1110810

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