馬祖力拚觀光 中共軍演期間照樣日常生活

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（中央社記者陳清芳台北14日電）馬祖暑期旅遊大爆發，日前中共軍演，旅客和打工族照樣玩、照樣工作，當地民眾認為1996年台海危機還比較有感，馬祖最前線，力拚觀光財。

返回母親故鄉當導遊的丁可樺說，前幾天中共軍演期間，她只感受到從海面從來兩聲炮彈落水聲響，其他就和平常沒兩樣，也就是台馬共同海域上，中國抽砂船照樣在作業，中國的離岸風機仍在轉動，馬祖這邊的芹壁石屋，網美照樣在拍照、旅客照樣喝咖啡。

多名當地官員和居民說，1996年台海危機時，馬祖被中國船隻包圍，地方鄉親都有同島一命的危機感；相比起來，這次中共軍演後，如果共軍要再圍島，飛彈都可以打到台灣外海，圍的也是台灣，包圍馬祖意義不大。

台灣遊客林小姐和朋友說，馬祖渡假休閒氣氛，感覺不到前幾天有中共軍演。還有一群遊客到北海坑道，聽到附近傳來「砰、砰、砰」聲音，忙問：「是炮彈嗎？」當地人回答：「沒有啦，是附近的靶場，阿兵哥在打靶，常常這樣。」

一名打工換宿的學生向遊客推薦梅石營區，他說，以前的軍中樂園廢棄後，活化再利用，到8月底前還有馬祖國際藝術島作品展出及導覽。中共軍演他沒有特別感覺，因為背包客棧客滿，老闆生意好，打工仔都很忙。

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自從中國發生COVID-19（2019新型冠狀病毒）疫情，2020年2月10日起小三通暫停至今，對馬祖旅遊影響有限，反而是本土疫情爆發對馬祖旅衝擊很大。

連江縣政府秘書長張龍德說，馬祖在疫情之前，2019年旅客估達20萬人次，去年5月疫情3級警戒，旅遊產業瞬間結凍，等到疫情趨緩，民眾瘋國旅、偽出國，10到12月馬祖反而淡季不淡，即使今年5月社區疫情嚴峻一度打亂旅遊市場，下半年國旅大爆發，馬祖又有新的玩法，未來1年30萬旅客並非空談。（編輯：管中維）1110814