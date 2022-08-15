SOGO忠孝館捷運連通口重啟 封閉期間業績逆勢成長

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（中央社記者曾智怡台北15日）忠孝復興捷運站4號出口連通口封閉施工7個半月，今天重新啟用。遠東SOGO董事長黃晴雯指出，每月有20萬人次透過連通口入店，封閉期間來客數雖大減30%，但透過多檔活動吸客，提袋量、客單價皆有提高，業績仍逆勢成長5%。

遠東SOGO忠孝館是全台北市最早與捷運連通接軌的百貨賣場，今年1月3日北捷為改善通行品質，在忠孝復興站捷運4號出口進行封閉施工，並於今天竣工啟用。

根據SOGO統計，去年1至7月，從與捷運4號出口連接的忠孝館B1連通口入店的人流超過150萬人次，黃晴雯今天接受媒體訪問時指出，連通口關閉對百貨是極大挑戰，這次也趁著連通口改裝，一起進行百貨自營超市改裝，並舉辦多檔活動吸客拚業績。

黃晴雯說，忠孝館1至7月因連通口導致來客數減少30%，但提袋率、客單價都提高，業績仍成長5%；東區3家分店1到7月業績對比同期成長18%，單看復興、敦化店則成長達26%。

展望下半年發展，黃晴雯認為，台灣通膨壓力可望減緩，但仍須持續對疫情嚴陣以待，不過，國內現在消費力爆發，消費者受疫情影響，開始偏向一次集中採購，而忠孝館屬於全客層百貨，下半年業績值得期待。

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至於國境逐步解封、消費者開始出國消費，對國內市場的影響，黃晴雯指出，疫情爆發時，百貨把握機會舉辦異國展，讓民眾體驗「偽出國」，而後疫情時代，海外旅遊者增多，民眾把消費帶到國外，會持續思考如何提供更多深度體驗、在地化服務。

SOGO忠孝館也利用連通口封閉期間，進行B2銘店及忠孝超市的大幅度改裝；忠孝館B2的食品超市樓層，年度業績超過新台幣9億元，是百貨超市業績與坪效雙冠王。（編輯：黃國倫）1110815