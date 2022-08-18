大西拉雅觀光圈搶攻旅遊市場 打造限定主題列車

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（中央社記者余曉涵、實習記者顏翊昕台北18日電）為了搶攻旅遊市場，大西拉雅觀光圈以「仙境．西拉雅」為主軸，並攜手旅遊業者易遊網及環島之星打造「西拉雅仙境限定主題列車」，盼吸引旅客造訪。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今天舉辦「仙境．西拉雅－大西拉雅觀光圈品牌建構宣傳」記者會，會中發表品牌識別。

觀光局也邀請美食旅遊節目「食尚玩家」主持人大文開箱9月12日至25日限定啟航的環島之星西拉雅主題列車，還有受歡迎的東山咖啡、龍眼花茶、芒果乾、龍鳳酥，以及搭配車上DIY體驗。

其中「仙境西拉雅X環島之星」特別與地方業者共同研發「超極仙」便當，以套裝便當搭配入口即化的祖傳爌肉、梅嶺梅子、關子嶺香菇茶葉蛋、來自後壁的精選好米以及玉井養生無負擔蕎麥粒。

交通部觀光局主任秘書林佩君表示，觀光圈在各風管處大力協助下，從2020年正式起跑，整合地方產業食宿行遊購，打造互動式的產業大平台，透過更即時的溝通與協作，為地方一同打造出專屬的品牌商品與遊程，唯有獨一無二的台灣觀光，才是邁向國際化成功的關鍵。

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林佩君表示，觀光振興的時機已到來，成立觀光圈的目的是為了資源整合、擴大行銷及建立品牌，西拉雅國家風景區幅員廣大、地貌豐富，有溫泉、米鄉、水庫埤圳、西拉雅族文化等景點具備國際潛力，勢必成為國境開放後的重點觀光目的地。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能指出，仙境西拉雅的在地品牌扎根，透過輔導觀光圈盤點地方資源特色、由業者包裝推出在地產品以及舉辦人才培力課程，結合跨域行銷與交流，打造出屬於大西拉雅觀光圈在地品牌差異化及獨特性。（編輯：張雅淨）1110818