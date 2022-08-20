12年前巧遇收養浪浪路克 賴清德：讓家庭更圓滿

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（中央社記者林克倫台北20日電）每年8月的第3個週六是國際流浪動物日，副總統賴清德今天以收養流浪犬路克12年經驗表示，初始看似幫助一個生命，事實是路克讓家庭更圓滿；他呼籲，領養代替購買、終養不棄養，將台灣打造成更友善動物的國家。

副總統賴清德今天透過臉書發布影片表示，對多數台灣人而言，犬貓是陪伴人們的夥伴，會親暱的稱呼牠們為「毛小孩」，彼此有著如家人般深厚的情感連結。

他回憶12年前在街頭遇見一隻主動跟在身後的流浪犬收養經驗說，當時想著若有緣分：「再走30公尺，你還跟著我，那就一起回家。」就這樣，「路克」走進了生活、成為家人。

副總統提及與路克的相處心得指出，當我們外出奮鬥時，牠們獨自在家中守候；當我們忙碌無暇時，牠們靜靜地看著我們的背影，耐心地等待一段相處時光。

副總統說，不論何時，當我們回過頭呼喚牠們時，就能看見牠們充滿信任與愛的眼神，彷彿在對我們說：「我會一直在這裡，陪在你身邊。」

賴副總統指出，一開始，看似是幫助了一個生命，事實上，這麼多年來，是路克成為家裡不可或缺的成員，讓我們更加圓滿；但走出門外，在街頭、田野與收容所，還有好多浪浪，正在等待一個進入家庭的機會。

副總統說，今天是國際流浪動物日，他想藉由跟路克相遇的故事，邀請民眾一起重視流浪動物的權益，當每個人都願意跨出一小步，展現對浪浪的關懷，就有機會凝聚良善的力量，推動流浪動物權益大步向前。

副總統表示，無論是擔任志工協助清理環境、幫忙中途與接送浪浪，或是參與教育推廣、捐款贈物，民眾都可以用自己的方式幫助牠們，讓流浪動物的生命，因為人們參與而有找到歸宿的機會。

副總統最後強調，領養代替購買、終養不棄養，他邀請民眾「浪愛傳遞、浪牠回家」，將台灣打造成更友善動物的國家。（編輯：林克倫）1110820