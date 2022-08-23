桃園蓋全台最美圖書館 擁百萬館藏10/29試營運

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桃園市政府表示，桃園市立圖書館新總館座落在桃園藝文廣場，外觀是由日本頂尖建築師設計的「生命樹」；新總館分為圖書館棟及電影院棟，圖書館棟將成為國內規模最大的圖書館，提供上百萬冊館藏圖書。（桃園市文化局提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月23日

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（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市立圖書館新總館被譽為「全國最美圖書館」。桃園市文化局表示，新總館預計10月29日試營運，將成為國內規模最大的圖書館、提供百萬冊圖書；電影院部分預計明年初完工。

桃園市政府日前發布新聞稿表示，桃園市立圖書館新總館座落在桃園藝文廣場，外觀是由日本頂尖建築師設計的「生命樹」，內部則是「智慧螺旋」設計，獲得全國最美圖書館的封號。

桃市府表示，新總館分為圖書館棟及電影院棟，圖書館棟將成為國內規模最大的圖書館，提供上百萬冊圖書；電影院棟預計在明年初完工，將引進日本蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）、國賓影城，以及台灣霹靂布袋戲的文創展演空間。

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桃園市政府文化局今天在桃園市議會進行工作報告時，桃園市立圖書館館長姚敦明表示，百萬館藏目前已上架約30萬冊、依開架閱覽區分類上架中，預計9月初可全數完成上架。

文化局表示，新總館預計在今年10月29日試營運，考量閱讀環境將落實人流管制，目前暫定2000人、將持續調整；國賓影城預計明年農曆新年開幕，每年應至少保留8000分鐘放映國內外藝術電影、紀錄片及國內獨立製片電影。（編輯：方沛清）1110823