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農糧署首屆飯糰嘉年華 9月華山登場

2022/8/24 16:16（8/24 17:30 更新）
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為向國人推廣米食習慣，農糧署24日舉辦「飯糰嘉年華」記者會，農糧署長胡忠一（中）宣告活動9月3、4日將在台北華山草原區登場。中央社實習記者郭姸妤攝 111年8月24日
為向國人推廣米食習慣，農糧署24日舉辦「飯糰嘉年華」記者會，農糧署長胡忠一（中）宣告活動9月3、4日將在台北華山草原區登場。中央社實習記者郭姸妤攝 111年8月24日
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（中央社實習記者郭姸妤、記者陳清芳台北24日電）為讓國人體驗國產米好滋味，農糧署舉辦第一屆飯糰嘉年華，9月3日至4日將在華山文化產業園區登場，系列活動包含親子飯糰擂台賽、草地音樂派對及米食市集等。

農委會農糧署今天在三立電視台舉行「飯糰嘉年華」記者會，說明系列活動以「飯糰」為主題，同時邀請歌手魏嘉瑩及YOYO大明星現場演出。

農委會農糧署長胡忠一致詞表示，隨著飲食西化，國人米食消費量下降，農糧署為提高消費量，讓國人多食用米食，在國中小學及高中都有做推廣米食活動，也會舉辦多元米食產品比賽，希望藉由這項活動以飯糰為出發點，提升米食市場。

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農糧署透過新聞稿說明，飯糰可說是國人從小吃到大，做法簡單且口味多樣能充分提供飽足感，適合各年齡層，無論冷熱皆有不同味道，而米飯放冷後，慢速澱粉消化澱粉及抗解澱粉也會增加，能避免血糖忽高忽低。

農糧署表示，除了9月3日至4日飯糰嘉年華活動，9月下旬至10月底在北中南部辦理「國產米首座飯糰講座課程」，11月也將舉辦「台灣天糰爭霸賽」邀請全國料理高手以手作飯糰來一決高下。（編輯：陳清芳）1110824

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