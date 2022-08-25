李秉穎指邊境管制政治考量 指揮中心稱逐步開放

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎、張茗喧台北25日電）繼入境總量放寬至每週5萬人，各界關注邊境何時解封，有專家認為邊境管制有政治考量。指揮中心今天表示，這是誤會，已有規劃，視COVID-19疫情狀況逐步開放，沒有時間表。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問。針對入境檢疫何時能從「3+4」調整為「0+7」，李秉穎表示，邊境管制有政治考量，擔心疫情進來會影響施政成效和觀感。

對此，指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，「政治考量是誤會」，強調一直以來都在兼顧防疫、經濟、觀光所擬定的策略；現在如要直接開放「0+7」會面臨一些問題，旅館可能會住不進去，機場唾液採檢也會有問題。

莊人祥說，目前有規劃一套未來開放的步驟，但要根據國內外疫情狀況，逐步慢慢開放，沒有時間表，要等Omicron BA.5疫情下降，才可能大幅度開放。

媒體追問開放步驟及鬆綁順序。莊人祥說，外國人入境要等開放「0+7」或是在開放國人出國之後，目前觀光局針對組團來台、組團出國的指引，都已經在最後簽核程序中，誰先誰後都可以，主要看後續有無配套措施。

至於9月開始，入境檢疫措施維持「3+4」，後4天自主防疫的檢疫處所調整為「1人1室」，到底後4天家人能不能回家同住。莊人祥說，目前規劃版本，為避免檢疫環境中殘留病毒，檢疫者在家人回來前完成清潔消毒即可同住，正簽核中，9月1日前會確定。（編輯：張雅淨）1110825