高中早自習一週4天學生自主 親師生溝通成關鍵

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（中央社記者陳至中台北27日電）高中即將於30日開學，新學期開始每週至少4天的早自習時間，要由學生自主運用，第一節課前到校即可。教育團體指出，新制能否落實，開學後親師生的溝通將是關鍵。

學生爭取延後到校時間、有更充足的睡眠，教育部於3月正式發布「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，8月1日的新學期開始正式實施。

高中即將於30日正式開學，按照新制，每週可實施全校集合活動（例如朝會升旗）的天數，由現行「不超過2日」調降為「至多1日」，其餘天數，也就是每週至少4天，由學生自主規劃運用，學生可於第一節上課前（約上午8時10分）到校即可。

中小學校長協會理事長張信務接受中央社電訪表示，教育部有許多規定的議題，例如性別平等、反霸凌、菸害防制、藥物濫用等，過去都是運用早自習時間宣導，現在一週只剩一天朝會，讓許多學校感到困擾。

張信務表示，議題宣導並非聽訓，形式相當多元、活潑，例如讓學生排練反霸凌行動劇，或請校外團體表演等。現在只能改成運用午休時間，讓學生一邊吃飯一邊聽校長講話或看影片，效果可能會打折。

不過張信務表示，有些學校改以社團形式，在早自習階段讓學生自主參與，也能達到議題宣導的效果。另外像是2030雙語政策，學校要加強英語聽力、演說等，也可在避免用測驗或考試的前提下，以不強迫的形式鼓勵學生參與。

張信務表示，一般學校都是在開學後，才會舉辦親師會，預料面對政策的改變，一定會有家長表達憂心。他建議學校可設定一些緩衝期，透過社團、課程引導等方式，不要讓家長覺得延後到校後，會造成學習成效下降。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽表示，高中導師在班級經營上，較不傾向與家長近距離、頻繁接觸，也不像國小會與家長建立即時溝通的群組。因此面對「延後到校」的新政策，親師生溝通會是一項挑戰。

王瀚陽指出，到校時間從上午7時30分延後到8時，對多數家長來說影響不大，但還是會有人擔心影響孩子的生活作息。也有一些家庭要協調親子上班上學時間，或是跨學區就讀，要避開交通尖峰等，一定還是會有學生需要早到，學校一定要確保早上有人巡視校園，避免安全疑慮。

王瀚陽也指出，108課綱推動以來，鼓勵學生自主學習的理想很好，但安靜、內向或被動的孩子，就會顯得弱勢許多。如今一週4天早自習開放自主，希望開學之初導師能多做些引導，提供一些模版或架構，讓學生有所依循，而不是完全放牛吃草。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，教育部說多數高中都已完成校內規範調整，但他們觀察到，還是有些學校會運用各種繞道的方式，規定學生必須早到。

張育萌表示，有些學校還是要求早自習做英聽練習、打掃，他們也發現部分班級會定出更嚴格的早到規則，看起來是師生共同決定，但教師還是占有一定權勢和主導權。青民協開學後將展開跨校調查，希望教育主管機關重視這些問題。

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台灣學生聯合會理事長黃亭偉表示，高中生還在發育，能睡久一點很重要，尤其108課綱重視多元學習和學習歷程，高中生須學會自主運用時間。他呼籲學校不要守舊、逼學生在早自習照表操課，盡量多給些自主空間，只要第一節上課前有到校即可。

教育部以文字回應中央社指出，針對學生在校作息的新規範，已訂定各校自我檢核表，將定期檢視執行情形，如果發現學校未依規定辦理，會先介入輔導，如果輔導後沒有改進，私立學校會依「私立學校法」規定處置，公立學校則列入相關人員成績考核參據。（編輯：陳政偉）1110827