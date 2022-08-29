吳德榮：颱風軒嵐諾路徑不確定性大 須再觀察

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氣象專家吳德榮29日表示，輕颱軒嵐諾未來走向仍有很大的不確定性，現在討論其威脅仍過早，須再觀察。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象專家吳德榮今天表示，輕颱軒嵐諾未來走向仍有很大的不確定性，現在討論其威脅仍過早，須再觀察。吳德榮說，今天天氣偏熱，中南部可能有大雷雨發生，並留意雷擊、強風、瞬間強降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，第11號輕颱「軒嵐諾」在日本東南方海面，逐漸增強、偏西進行，2、3天後逐漸偏向西南西，「不確定性」漸擴大。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式顯示，本週「西北太平洋」處在多變的大氣型態，前5天「軒嵐諾」北方的「副熱帶高壓」緩慢增強，故模擬路徑逐漸偏向西南西，大約5天後「副熱帶高壓」減弱，模擬路徑轉向偏北、再向東北大迴轉。

吳德榮進一步說明，50次的模擬路徑顯示，由於轉向的位置不同，造成路徑極大的歧異，最東側在日本九州迴轉，最西則在石垣島南方海面迴轉、甚至有部分通過台灣。顯示模擬路徑的「不確定性」很大，過早去討論其威脅，也是枉然，應持續密切觀察。

氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台北市、新北市地區為橙色燈號，有機會連續出現攝氏36度高溫；宜蘭縣、台東縣地區、花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天天氣偏熱，晴時多雲，大氣不穩定，午後對流旺盛，各地有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生的機會，應注意「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨等。

吳德業說，明天、31日天氣偏熱，多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，9月1至4日另一股東北風南下，北部、東北部轉陰有局部雨，中南部多雲時晴、午後有局部短暫陣雨或雷雨；北海岸、東北角，北部山區有明顯降雨；9月1日起北台灣氣溫漸降、9月2日至4日轉涼，中南部氣溫亦略下降，仍稍偏熱。（編輯：陳政偉）1110829