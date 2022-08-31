坪林居民中秋節擬霸路 要求延長開放匝道時間

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（中央社記者余曉涵台北31日電）坪林居民今天到交通部陳情，希望縮短國道5號石碇及坪林實施南向「入口匝道封閉管制措施」的時間，否則將在中秋節霸佔坪林區國中路，要讓車輛無法通行回堵上國道。

台灣民眾黨立委邱臣遠、民眾黨新北市議員參選人張凱鈞等人今天到交通部前陳情抗議，由於近2年連續假日國道5號石碇及坪林實施南向「入口匝道封閉管制措施」，嚴重影響居民生活需求，居民希望交通部高速公路局研議發放居民通行證，開放可以憑證開車進入上述匝道，或者延長開放時間。

坪林匝道自救會長陳耀璋表示，他們的訴求就只有希望放寬民眾通行時間是連續假日凌晨0時到上午7時，而不是只有放寬到清晨5時而已，根據觀察多開放的2小時並不會讓國道塞車狀況更加嚴重。

陳耀璋說，若不願意延長開放時間，將會在9月8日發起80部車霸佔坪林區國中路4天，要讓車輛無法通行，屆時將會回堵到國道上，國道就會被癱瘓。

交通部高公局則回應，下週將會與居民開會研商訴求是否可行，希望可以避免居民發動抗爭。（編輯：陳清芳）1110831