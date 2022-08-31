國際合作邁向2050淨零目標 台越線上交流

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（中央社記者張雄風台北31日電）環保署昨天進行台越淨零政策實務交流線上會議，討論2050淨零目標。環保署表示，樂意與越南分享低碳發展與淨零政策後續推動做法，並就邁向淨零發展低碳經濟與國際社會共同合作。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，台灣與越南昨天就「低碳經濟邁向淨零政策與實務」進行線上交流。

環保署副署長蔡鴻德表示，台灣身為地球村一員，努力接軌國際社會共同減緩氣候變遷；已將2050淨零目標納入「氣候變遷因應法」，並有碳費徵收等碳定價機制強化減碳誘因，持續推動「資源循環零廢棄」、「淨零綠生活」等戰略，逐步來實現2050淨零排放的永續社會。

台灣駐越南台北經濟文化辦事處大使石瑞琦說，氣候變遷危機將對人類社會造成重大經濟損失，期盼台越攜手合作共同努力減緩氣候變遷，達成淨零目標邁向共榮。

越南國民經濟大學理事會主席Bui Duc Tho說明，越南在去年聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方大會（UNFCCC COP26）宣示2050淨零排放目標，逐步帶動國內能源與產業等發展機會；台灣推動低碳發展有豐富經驗，不論是在低碳科技及教育上，皆為亞太地區的領導者，期待台越雙方持續進行交流與合作。

越南自然資源與環境部說明越南淨零排放政策與實務，預估2035年達到排碳峰值，越南於7月發布國家氣候變遷戰略，為達成2050淨零目標擬定長程計畫。

台灣則是今年3月由國家發展委員會公布「2050淨零排放政策路徑藍圖」，推動資源循環零廢棄與淨零綠生活等關鍵戰略做法。（編輯：張芷瑄）1110831