立委促本土語言師資調薪 教育部規劃比照代課教師

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北5日電）本土語言自這學期納入國中小及高中必修課程，但無黨籍立委黃國書指出，許多本土語言教學支援人員待遇不佳，恐致師資不足，要求呼籲教育部履行調薪承諾，保障教支人員權益。

教育部國民及學前教育署國中小教育組長林祝里表示，有關教支人員調薪，由於部分資料補正，目前正在跑程序，未來教支人員調薪將與代課教師一樣，追溯至今年2月，將爭取行政院支持。

根據「國家語言發展法」規定，自111學年度起，本土語言將全面納入國中小及高中必修課程。黃國書今天偕民進黨立委陳秀寳、羅美玲、王美惠及教學支援人員代表舉行記者會，替本土語言教學支援人員權益請命。

黃國書表示，開學第2週仍有許多學校苦尋不到本土語教師，以高中為例，全台22縣市有6個縣市連1名閩南語教師都沒有；教學支援人員是推動本土語教育不可或缺的角色，但教育部長期忽視權益，今年軍公教全面調薪4%，教支人員鐘點費卻仍凍漲多年，恐導致教學意願降低。

黃國書表示，教育部潘文忠部長曾允諾調漲教支人員及兼任代課教師鐘點費，行政院8月卻僅核定調整兼任代課教師薪資，獨漏了教學支援人員，呼籲教育部履行承諾，提出提出具體調薪期程，並比照兼任代課教師追溯自今年2月起生效，落實保障教支人員權益。

陳秀寳強調，本土語言師資的缺額應該儘快補齊，若師資仍然不足，建議教育部以跨校線上課程應對，才能確保學生順利學習。

林祝里表示，教育部從今年起每個月盤點並加強培育本土語言師資，開學前已經完成國、高中師資媒合。

林祝里表示，有關教支人員調薪，由於部分資料補正，目前正在跑程序，未來教支人員調薪將與代課教師一樣，並追溯至今年2月，將爭取行政院支持。（編輯：翟思嘉）1110905