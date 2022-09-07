早安世界》8月通膨2.66%創半年新低 主計總處：物價壓力漸緩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

8月通膨2.66%創半年新低 主計總處：物價壓力漸緩

行政院主計總處6日發布數據顯示，8月消費者物價指數年增率回落至3%以下，降為2.66%，是半年以來最低水準。但「每月至少購買1次」的民生用品類別物價指數年增率達5.21%，意味民眾對物價上漲的感受還是相當深刻。主計總處官員表示，8月的CPI年增率有一半的上漲力道來自食物類，主要受到外食、肉類、蛋類價格續漲影響，但因蔬菜跌幅擴大，得以抵銷部分漲幅。隨著國際農工原物料價格走跌，未來物價壓力可望緩和。（看完整報導）

私校退場首波專案輔導學校 高苑科大、大同學院入列

教育部6日召開私校退場審議會，並公布第1波「專案輔導學校」為高雄市高苑科技大學與嘉義市大同技術學院，這兩校原本就已列入專輔名單，6日經審議會1/2以上委員同意，符合財務狀況顯著惡化、學校積欠教師薪資等狀況，確認為專輔學校，目前的困境若無法在明年5月31日的改善期限之前出現轉變，便將正式退場。這是教育部首度公開專輔學校名單，7日將有第2、3波。（看完整報導）

中國逾70城市封控影響3億多人 CNN：20大前不惜代價清零

中國官方統計6日通報新增1610例COVID-19病例，分布在25省。北京化工大學昌平校區報告新增1名COVID-19本土感染者和5名核酸初篩陽性人員，代表首都在中共20大召開前疫情防控拉警報。根據CNN報導，自8月20日以來，中國至少有74座城市、合計3.13億人口處於全城封控、部分行政區或小區封控狀態。報導指出，動態清零已成為中國各地官員遵循黨的路線、展現對習近平忠誠的方式，他們要在中共20大召開前防止任何可能危及個人政治生涯的大規模疫情。（看完整報導）

四川震災死亡增至66人 蔡總統致意盼復原工作順利

中國四川省甘孜州瀘定縣5日中午發生芮氏規模6.8地震，據陸媒報導，地震造成的死亡人數到6日下午增為66人，另有15人失聯、253人受傷。總統府發言人張惇涵6日上午表示，對於四川地震導致人員傷亡及災損情形，他轉達總統蔡英文的慰問及關懷，除了向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，儘早恢復正常生活。行政院陸委會今天向地震傷亡災民表達慰問關懷，並提醒在陸國人留意自身安全。（看完整報導）

特拉斯就任首相 內閣4要職全無白人男性寫英國歷史新頁

英國外交大臣特拉斯6日在位於蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡接受女王伊麗莎白二世任命，正式成為首相。特拉斯內閣要職組成種族多元，她任命夸騰為財政大臣、柯維立為外交大臣、布瑞弗曼為內政大臣。夸騰是英國史上首位非洲裔財政大臣，柯維立的母親來自西非國家獅子山，布瑞弗曼則是印度裔，雙親分別來自肯亞和模里西斯。這使得英國內閣包括首相在內的4個最高職位首次全都不是白人男性。（看完整報導）

永和分屍案偵破 死者大哥坦承因借貸糾紛犯案

偵辦新北市梁姓男子遭分屍案的員警6日下午在台北市公館循線逮捕涉案的死者長兄，凶嫌坦承持刀殺害么弟後支解遺體，並分批丟棄在垃圾車。警方將在偵訊後依殺人、毀壞遺體、棄屍等罪嫌移送檢方。新北市永和警方表示，梁嫌疑因不滿弟弟屢次向他借錢，彼此有借貸糾紛，憤而於1日持刀行凶。（看完整報導）

恩恩國賠案 新北市府3機關都認定不成立

染疫過世幼童「恩恩」父母親向新北市政府及衛生局、消防局請求國家賠償1元案。新北市法制局發布新聞稿表示，案經市府及消防局、衛生局分別召開國家賠償審議會議，經國賠委員詳細詢問、審查處理本案始末及法令依據，認為市府、消防局、衛生局均依當時管制措施積極搶救恩恩，並無怠忽職守，因此不具有國家賠償的責任。對此，恩恩爸爸表示「完全不能接受」，並說會和律師討論，準備向法院提告。（看完整報導）

莫德納次世代疫苗供第5劑接種 2階段對象間隔3個月可施打

6日國內新增3萬6393例本土個案，較上週同期上升16.7%，確診個案新增中重症49例，其中21人死亡，最年輕病例為一名16歲少女，本身有慢性神經系統疾病，沒有接種過疫苗。為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，政府將在9月底進口莫德納「原型株及BA.1」次世代雙價疫苗，建議分2階段開放提供作為追加劑接種使用。符合接種資格對象若已完整接種4劑且滿3個月，在接種第5劑時僅能選擇次世代疫苗。（看完整報導）

時隔20年最強颱風軒嵐諾襲韓 傳土石流及停電災情1人失蹤

軒嵐諾颱風6日清晨登陸南韓，颱風徹夜肆虐南部濟州島後，又在南部港市釜山附近造成土石流，當地出現大浪及豪雨，海濱的道路與店家紛傳災損，目前據報1人失蹤。軒嵐諾被韓國媒體稱為史上最強颱風，專家分析這次強颱生成可能是全球暖化造成海水溫度上升所致，也不排除是反聖嬰現象推波助瀾。日本也受到軒嵐諾颱風影響，各航空公司6日總計取消起降九州各地機場逾百航班，陸上交通的新幹線部分區間列車也停駛。（看完整報導）

雪隧中秋試辦10種模式色彩燈光 高公局：降低駕駛焦躁與疲倦

為了改善雪山隧道內照明環境，讓用路人行車時不無聊，交通部高公局將在中秋節期間在雪隧內試辦情境燈光色彩，共有10種模式，營造出不同行車環境，使隧道更富變化性，希望能降低駕駛焦躁跟疲倦感，提升行車安全。（看完整報導）