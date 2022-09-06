特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦6日綜合外電報導）歷經激烈角逐而得以接替強生擔任英國首相的特拉斯（Liz Truss），可望將創造一項歷史紀錄：英國政治權力最高的4個職位，可能首次沒有一個是白人男性。

美國「華盛頓郵報」引述英國媒體報導，特拉斯料將任命英國與非洲獅子山混血的柯維立（James Cleverly）為外交大臣，雙親分別來自肯亞和模里西斯的布瑞弗曼（Suella Braverman）將擔任內政大臣，而夸騰（Kwasi Kwarteng）則將成為英國首位黑人財政大臣。

柯維立過去曾公開談論過身為混血兒遭到霸凌的經驗，並在保守黨會議上講述該黨應如何贏得黑人選民支持。夸騰的父母是來自非洲迦納的移民，他曾寫過一本書，探討大英帝國在伊拉克、克什米爾（Kashmir）、緬甸、蘇丹、奈及利亞和香港等前殖民地的統治。

占英國總人口約0.3%的保守黨成員，整體而言年紀較大、較富裕、95%是白人且較偏右。（政府資料顯示，住在英格蘭和威爾斯的民眾近85%認為自己是白人。）特拉斯任命部會首長的多樣性，贏得了某些方面的讚揚。

強生（Boris Johnson）的前種族事務顧問卡蘇姆（Samuel Kasumu）告訴「衛報」：「新內閣再次提醒人們，來自不同背景的人都可以在保守黨內青雲直上。」

並非每個人都顯得很信服。英國右派八卦小報「每日郵報」（Daily Mail）一則頭條標題悲嘆宣告：「特拉斯對多元化新政府作最後潤色：國家重要職位白人男性沒份。」

英國首相特拉斯（中）內閣4個政治權力最高的職位，可能將首次沒有一個是白人男性。（圖取自facebook.com/LizTrussMP）

今天卸下首相職務的強生，也有相當多元化的高層部會首長陣容。內政大臣巴特爾（Priti Patel）是首位擔任此職務的印度裔英國國會議員，而他擔任首相期間的3位財政大臣，包括兩名南亞裔男性，另一人有中東庫德族背景。身為女性的特拉斯則是他的外交大臣。

有些人指出，儘管種族多樣化，但特拉斯可能任命的高層首長皆來自保守黨右翼。夸騰曾推動英國快速離開歐盟（EU），布瑞弗曼則曾說過，學校或許能合法地忽略非常規性別（gender-nonconforming）和跨性別（transgender）學生較喜歡使用的代名詞。

47歲的特拉斯已承諾把減少非法移民作為優先要務，確保繼續執行現有政策，將乘船進入英國尋求庇護的盧安達人遣返。

在野的中間偏左工黨擁有更多種族和性別多元化國會議員，不過這些人在該黨的最高職位中所占比例較小。

工黨政治人物阿濟茲（Shaista Aziz）就特拉斯可能任命的人選在推特上表示：「成為這個國家的黑人或少數族裔政治人物或內閣閣員是不夠的。這不是代表這個詞的意義。這實際上是裝點門面。」

在保守黨黨魁投票前，阿濟茲曾撰文批評該黨未能代表普通民眾所關切的事。她寫道：「儘管對多樣性和包容性談了很多，保守黨非白人候選人乃至所有參加競選的人都支持該黨的右翼移民政策，包括將尋求庇護者驅逐出境，並在他們的庇護申請正在處理時，將他們送往盧安達。」

工黨國會議員柯多瓦（Marsha de Cordova）表示，儘管特拉斯的內閣料將會呈現多元化，「它將是人們記憶中最右翼的一個內閣，所擁抱的政治議程將攻擊勞動民眾的權利，尤其是少數族裔的權利」。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110906