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迷鋼彈鑽研外觀模型創作 雷豐嶽奪國際競賽金牌

2022/9/12 14:47（9/12 14:54 更新）
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2022國際技能競賽首場比賽7日至10日在瑞士舉行。台灣選手雷豐嶽11日旗開得勝，打敗日、韓、印度等勁敵，勇奪「外觀模型創作職類」金牌，上台時眼眶泛淚，興奮且驕傲。（駐瑞士代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年9月12日
2022國際技能競賽首場比賽7日至10日在瑞士舉行。台灣選手雷豐嶽11日旗開得勝，打敗日、韓、印度等勁敵，勇奪「外觀模型創作職類」金牌，上台時眼眶泛淚，興奮且驕傲。（駐瑞士代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年9月12日
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（中央社記者張雄風台北12日電）23歲的雷豐嶽從小喜歡鋼彈、坦克模型，因此專注鑽研「外觀模型創作」，並代表台灣參加2022國際技能競賽，一舉拿下金牌，也是這屆賽事中台灣首面金牌。

2022國際技能競賽自9月7日起陸續在15個國家展開，台灣共派出57名選手參加50項職類競賽。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，昨天晚間從瑞士伯恩傳來捷報，由外觀模型創作職類國手雷豐嶽拿下台灣首面金牌，總統蔡英文、副總統賴清德也在第一時間發出賀電，恭賀他為國爭光。

根據發展署資料，23歲的雷豐嶽現在就讀國立台灣科技大學，成為國手之前已累積4次參加全國技能競賽的經驗；由於從小喜歡鋼彈、坦克模型，雷豐嶽從「綜合機械」和「工業機械修護」職類轉到「外觀模型創作」職類參賽，終於在2022國際技能競賽外觀模型創作職類奪下台灣首面金牌。

發展署描述，當大會宣布金牌得主姓名時，雷豐嶽在瑞士伯恩的頒獎典禮上激動地吶喊，並表示「感謝這一切，我為我自己感到自豪」。

發展署引述雷豐嶽在接受外國媒體訪問時的回應「很驚訝，我沒想過我會拿到金牌」；雷豐嶽指出，從初賽到參與國際賽近3年，一切努力及成果要在短短3天內表現出來，從壓力的調適，到順利完賽的過程中，滿滿的感動無法言喻。

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雷豐嶽也感謝裁判長王璽權及老師們對他的指導及信任，讓他在比賽時遇到的問題都可以迎刃而解；並鼓勵其他同儕「我為我自己感到自豪，謝謝這一路以來，相伴左右的各位及認識其他領域的人才，未來你們都要加油，我們一起加油」。

發展署職能標準及技能檢定組長謝青雲告訴中央社記者，這屆外觀模型創作職類共有日本、韓國等6個國家共同參賽，會在比賽前公布約70%的題型，但剩下30%則是考前才公布；評比方式需經科學檢測，如焊接成品要有一定的耐受性等。（編輯：管中維）1110912

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