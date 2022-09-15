台灣參展歐洲教育者年會 展現高教國際合作動能

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2022年歐洲教育者年會13日至16日在西班牙巴塞隆納舉行，台灣以深耕多年的高教品牌Study in Taiwan為主軸，設置教育展攤位，展現高教國際合作動能。（高等教育國際合作基金會提供） 中央社記者陳婕翎傳真 111年9月15日

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）2022年歐洲教育者年會13日至16日在西班牙巴塞隆納舉行，台灣乘全球華語學習熱潮，以深耕多年的高教品牌Study in Taiwan為主軸，設置教育展攤位，展現高教國際合作動能。

今年的歐洲教育者年會由教育部政務次長劉孟奇率團，高等教育國際合作基金會統籌，共計有23所大學校院、53名代表聯合參展，各校參展代表藉由展攤及講座發表，向與會的各國代表，傳達台灣優質的高等教育及各校的優勢學研領域，拓展國際化多元合作，接軌世界高等教育。

高等教育國際合作基金會透過新聞稿提到，除展期間到訪台灣館洽談合作的外賓絡繹不絕，14日晚間更舉辦台灣之夜（Taiwan Night）交流餐會，現場設有台灣風味手搖飲攤，傳遞濃郁溫暖的台灣味，近90名台灣各校代表與其全球高教夥伴出席，交流熱絡。

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15日早上則首次舉辦「台灣西班牙高教交流會」，雙方近50校與會。台灣由教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀、高等教育國際合作基金會董事長蘇慧貞致開幕詞、基金會執行長游慧光簡介台灣高等教育特色及可能合作機會，會中安排台西雙方學校一對一對談，拓展雙邊學研合作。

高等教育國際合作基金會表示，台灣憑藉優質的文化軟實力、前瞻的國際化策略、友善自由的人文環境，多年來於亞太、美洲及歐洲三大教育年會成功塑造留學台灣品牌，與各國高教機構合作與鏈結，持續深化與全球學術夥伴合作，讓台灣高教走向世界，讓世界優秀人才走進台灣。（編輯：管中維）1110915