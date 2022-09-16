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iPhone 14開賣 18人輪班排隊68小時搶頭香

2022/9/16 08:05（9/16 08:53 更新）
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中華電信16日開賣iPhone 14系列新機，頭香顧客許先生從2007年第一代iPhone就成為果粉，今天要購買深紫色iPhone 14 Pro的256GB容量機型。中央社記者吳家豪攝 111年9月16日
中華電信16日開賣iPhone 14系列新機，頭香顧客許先生從2007年第一代iPhone就成為果粉，今天要購買深紫色iPhone 14 Pro的256GB容量機型。中央社記者吳家豪攝 111年9月16日
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（中央社記者吳家豪台北16日電）蘋果iPhone 14系列3款新機今天上午8時開賣，中華電信祭出排隊優惠，頭香顧客許先生從2007年第一代iPhone就成為果粉，今天要幫公司客戶代買深紫色iPhone 14 Pro的256GB容量機型。

40多歲的許先生告訴中央社記者，他另外有在台北101蘋果直營店訂購自己的新機，型號是白色iPhone 14 Pro Max的1TB容量。

許先生坦言，iPhone X以來的螢幕「瀏海」設計確實有帶來一些使用困擾，不過身為果粉還是咬牙忍了。這次正面設計改為「動態島」互動操作，他很期待跟第三方App結合的功能。

許先生的公司提供手機客製化防護膜服務，從13日中午就動員18名員工輪班排隊，主要為了服務客戶，到今天開賣為止將排隊68小時。

中華電信在台北東區服務中心舉辦iPhone 14首賣會，前80名排隊客戶可獲得新台幣3600元優惠券，前10名再加碼送價值7990元的AirPods Pro耳機。

此外，蘋果直營店今天僅提供官網預購民眾取貨，無法現場購買。搶下信義A13直營店排隊頭香的沈先生已預訂深紫色iPhone 14 Pro Max的128GB容量機型，原本最想買256GB，但開放訂購時沒搶到。

30歲的沈先生也是從2007年第一代iPhone就開始使用的資深果粉，原本使用iPhone 13 Pro Max天峰藍色，每年都換iPhone新機，今年最期待嘗試「動態島」新功能。（編輯：張良知）1110916

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